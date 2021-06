Meißen fördert Speedskate-Club mit 2000 Euro

Meißen

Auf vier Rollen wie ein Blitz durch die Gegend flitzen – das begeistert viele Kinder. Entsprechend groß wird beim Speedskate-Club Meißen die Nachwuchsförderung geschrieben. Neben dem normalen Training für Jung und Alt gilt der Verein auch als anerkannter Stützpunkt für Nachwuchstalente und führt diese an das Wettkampfgeschehen heran. Am vergangenen Freitag besuchte Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) den Verein, um einen Fördermittelbescheid zu überreichen: Die Domstadt unterstützt den Verein mit 2000 Euro. Jährlich stellt die Stadt Meißen im Haushalt finanzielle Mittel für die Unterstützung der Vereinstätigkeit bereit.

Frauenquote mehr als erfüllt

„Wir werden die Fördermittel größtenteils für die Pflege und Wartung unserer Rollsportanlage verwenden“, erklärt Vereinsvorsitzende Nadja Schuster. Jedes Jahr hinterlasse die kalte Jahreszeit Risse auf der Asphaltstrecke und müsse geflickt werden. „Dieses Jahr ist es ganz besonders schlimm“, sagt sie. Knapp über hundert Mitglieder hat der Verein. 72 Vereinsmitglieder sind unter 18 Jahre alt. Besonders viele Frauen und Mädchen widmen sich dem Meißner Speedskating. Der Verein hat einen Herren- und Jungenanteil von nur etwa 25 Prozent, erläutert die Vereinsvorsitzende. Das läge aber auch an dem sehr engagierten Meißner Fußballverein, der so manches Nachwuchstalent zum Ballsport wegschnappt.

Drei Disziplinen werden beim Speedskating trainiert: Sprint, Langstreckenlauf und Rollgewandtheitslauf. Bei letzterem müssen die Sportler einen mit Hindernissen gespickten Parkour abfahren. Beim Langstreckenlauf zählt die Ausdauer, beim Sprint indes die Geschwindigkeit. Erwachsene Speedskater können mit bis zu 50 Stundenkilometer über den Asphalt rasen. Kinder und Jugendliche schaffen auf den Rollen 30 bis 40 Stundenkilometer, erklärt sie und fügt hinzu: „Wir sind aber keine Sportart, die gegen die Zeit läuft.“ Viel wichtiger als die Geschwindigkeit seien Technik, Teamfähigkeit und Koordination. Neben Schnelligkeit, Ausdauer und Sprintvermögen zeichnen einen guten Inline-Speedskater Cleverness, taktische Intelligenz und ein schnelles Erfassen von Situationen aus. Eine beliebte Disziplin, bei der alle diese Fähigkeiten auf die Probe gestellt werden, ist der Staffellauf.

Zu Beginn wurde auf Parkplätzen trainiert

Die Sportart Inline-Speedskating ging aus dem Rollschnelllauf hervor. Anfang der 80er Jahre wurden die ersten Inlineskates gebaut. Der Umstieg vom klassischen Rollschuh auf die schnellen Speedskates erfolgte im Wettkampfsport in den 90er Jahren. 1996 wurde der Speedskate-Club Meißen gegründet und musste damals ohne eigene Rollbahn auf Parkplätzen trainieren, erläutert die heutige Vereinsvorsitzende. Mitte der 2000er habe sich der Verein intensiv für einen eigenen Sportplatz eingesetzt. Dank Fördermitteln des Bundes, Landes und der Kommune sowie Spenden von Unternehmen und Privatpersonen konnte die Rollsportanlage 2008 an der Hainstraße realisiert werden. Vom 200 Meter-Asphalt-Oval mit Innenfeld haben die Rollsportler einen guten Ausblick auf die Meißner Albrechtsburg und benachbarte Weinhänge. Häufig loben Gäste von anderen Vereinen den Sportplatz für seine schöne Lage. Zudem befindet sich der Platz nur etwa 100 Meter vom Elberadweg entfernt. Dort können die Speedskates abseits der Routine ausgefahren werden.

Ein besonders bekanntes Event des Vereins ist der Weinbergcup, bei dem jährlich auf dem Rollsportgelände im Heiligen Grund Mädchen und Jungen aus ganz Mitteldeutschland und sogar aus den angrenzenden Nachbarländern ihr Können messen. Der Wettbewerb musste dieses Jahr bereits zum zweiten Mal ausfallen und soll 2022 wieder aufleben. „Andere Wettbewerbe nehmen wir aber noch mit“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Ina Hornemann.

So geht es am Wochenende zu den Norddeutschen Meisterschaften nach Dessau. Am vergangenen Wochenende waren die Meißner Speedskater beim Freund-Cup beim Leipziger Speedskate-Verein zu Besuch. „Vielleicht soll es im Herbst noch einen kleinen Tageswettbewerb geben“, sagt Hornemann. Außerdem organisiert der Verein noch Schnupperkurse in den Ferien sowie Ausflüge und Jugendfahrten für seine Mitglieder.

Von Sören Hinze