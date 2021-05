Meißen

Auf der Zaschendorfer Straße haben am Dienstag Bauarbeiten begonnen. Gebaut wird abschnittsweise. Die Fahrbahn wird nur teilweise gesperrt. Der beidseitige Verkehr soll mit Tempo 30 weiter fließen können. Lediglich an den Einmündungen am Kalkberg und am Anschluss an die Heinrich-Heine-Straße muss eine Ampel wegen halbseitiger Sperrung zum Einsatz kommen. Bis zum 14. Juni sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Auf einem ersten Abschnitt bekommt der Gehweg vom Kalkberg bis zur Heinrich-Heine-Straße ein Betonpflaster. Zudem wird dort ein Schutzstreifen für Radfahrende angelegt. Auch der Gehweg stadteinwärts zwischen Steinweg und Kalkberg wird befestigt. Außerdem wird die fehlende Straßenbeleuchtung auf dem Abschnitt vervollständigt. Das gesamte Vorhaben wird zu 80 Prozent aus dem kommunalen Straßen- und Brückenbau vom Freistaat Sachsen gefördert.

Von Sören Hinze