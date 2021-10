Meißen

Sie ist die älteste und größte Raddampferflotte der Welt. Fünf von neun historischen Dampfern der Sächsischen Dampfschifffahrt sind am 31. Oktober zum letzten Mal dieses Jahr auf der Elbe unterwegs. Unter dem Motto „Abdampfen“ läutet die Kleine Parade die Winterpause ein.

Von der Sächsischen Schweiz zum Dresdner Terrassenufer

Die erste Linie startet am 31. Oktober um 9.30 Uhr in Pirna. Von dort aus befördert der Dampfer die Passagiere durch die herbstliche Sächsische Schweiz bis zum Kurort Rathen. Im Anschluss geht es weiter zum Endpunkt am Dresdner Terrassenufer.

Eine weitere Tour startet in Dresden, ebenfalls um 9.30 Uhr. Das Schiff fährt zunächst flussaufwärts bis zur Höhe Pillnitz. Dort reiht sie sich hinter das flussabwärtsfahrende Schiff ein, beide Dampfer fahren gemeinsam in Richtung Dresdner Stadtgebiet. Am Terrassenufer startet jeweils um 10, 11 und 11.45 Uhr ein Schaufelraddampfer.

Alle teilnehmenden Schiffe fahren dann gemeinsam an den drei Elbschlössern vorbei und passieren die Elbbrücken – vom Blauen Wunder bis zur Marienbrücke. In Pieschen wenden die Dampfer und fahren zurück gen Zentrum, um den Ausflug mit dem Canalettoblick abzuschließen. Auf der gesamten Strecke werden die Dampfer von Live-Musik begleitet. Ab 14.30 Uhr stimmt das Blasorchester Blaswerk Meissen am Anleger in Meißen zum Konzert vom Elbkai aus an. Mit lautem Pfeifen verabschiedet sich der Dampfer bis zum Start der neuen Saison im April 2022.

Dampfschiffkonzerte könnten zur Tradition werden

Die Idee dazu stammte von den Mitarbeitern der Tourist-Information Meißen. „Nun könnte eine kleine Tradition aus den Dampfschiffkonzerten werden“, sagt Robert Körner, Sprecher der Weißen Flotte Sachsen. Gäste erhalten an dem Tag zehn Prozent Rabatt auf ihre Tickets.

Während der Saison legen die neun Schiffe der Sächsischen Dampfschifffahrt zwischen Dresden und Diesbar-Seußlitz rund 38 Elbkilometer zurück. Neben der Sächsischen Weinstraße ergibt sich bei ei­ner Fahrt ein Blick auf das Schloss Gauernitz, auf die malerischen Weinbaugebiete rund um das Meißner Spaargebirge und die Albrechtsburg mit dem Meißner Dom. Zu den Personendampfern zählen die nach Städten benannten Schiffe Dresden, Leipzig und Meißen. Auch Kurort Pillnitz, Rathen, Diesbar und Krippen gehören zur Weißen Flotte. Dazu kommen noch die beiden klimatisierten Salonschiffe „August der Starke“ und „Gräfin Cosel“.

Von Sabrina Lösch