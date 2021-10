Coswig/Meißen

Die Temperatur an diesem Morgen ist geradeso noch zweistellig. Immerhin erste Sonnenstrahlen vertreiben die Dämmerung auf dem Klausenberg im Meißner Spaargebirge. Die kleine Lesemannschaft vom Weingut Schuh steht bereit, um Weißburgunder zu ernten. Genau genommen geht es um eine Vorlese, sagt Julian Beckmann. Der junge Mann, Jahrgang 1998, ist Sachsens bester Winzerazubi in diesem Jahr. Er hat im Sommer seinen Abschluss gemacht, war der erste Lehrling im Weingut Schuh und mit 1,7 noch Sachsens bester.

Bei der Vorlese geht es darum, schlechte Trauben von den Rebstöcken zu holen, damit die gesunden Trauben in der Herbstsonne noch reifen können und letztendlich bessere Qualitäten liefern. Im September 2017 stand Julian Beckmann erstmals im Weinberg – auch hier im Klausenberg, erinnert er sich. Eine Terrasse tiefer hat er seinerzeit bei seinem Einstand als Praktikant den Grauburgunder entblättert, damit die Trauben noch etwas Sonne bekamen und leichter zu ernten waren. Damals hatte er schon seine erste Ausbildung als sozialpädagogischer Assistent in der Tasche. Inzwischen kennt er sich gut aus im Winzerhandwerk.

Befallene Trauben bei der Vorlese herausschneiden

Ein Jahr mit so vielen Herausforderungen, wie das aktuelle, habe er noch nicht erlebt, sagt der Lübecker – typisch norddeutsch kurz und knapp. Auf einen Winter mit strengem Frost folgten ein kühles Frühjahr und ein ziemlich nasser Sommer. Die Menge stimmt zwar dank der durch Regen aufgequollenen Beeren, die Mostgewichte lassen jedoch zu wünschen übrig. Einfach hängen lassen und auf einen schönen Herbst hoffen, geht aber nicht, weiß Julian Beckmann. Denn in den Trauben, ganz besonders in kompakten Sorten, in denen sich Beeren gegenseitig abquetschen, bilden sich Fäulnisnester. Diese können sich schnell ausbreiten. Genau solche befallenen Trauben werden bei der Vorlese herausgeschnitten. Dabei gilt Obacht, um möglichst wenig Pilzsporen der Grauschimmelfäule aufzuwirbeln. Die Arbeit zieht sich deshalb: genau hinschauen, keine gesunden Trauben anfassen und die angeschlagenen mit geübten Schnitten entfernen.

Die brauchbaren Beeren aus den vorgelesenen Trauben kommen in die Kellerei, der Abfall wird aus der Rebanlage herausgefahren. Jungwinzer Beckmann nimmt die Arbeit klaglos hin. Dabei muss sich der hoch gewachsene passionierte Basketballspieler noch ein wenig mehr krumm machen als die anderen Lesehelfer, um an die Traubenzone zu kommen. Julian Beckmann schätzt die Vielfalt des Winzerhandwerks: „Vom Rebschnitt im Winter bei strengem Frost über Laubarbeit im Sommer bei Hitze, der Lese, dem Ausbau des Weins im Keller und dem Abfüllen und Fertigmachen der Flaschen für den Verkauf – es wird nie langweilig.“ Im Weingut Schuh hat er es nicht schlecht getroffen: Mit Winzermeister Holger Horter und Weinbautechniker Matthias Schuh hatte er gleich zwei Ausbilder, denen beim Weinanbau und Weinausbau in der Region nur wenige das Wasser reichen können.

2021: Ein „herausforderndes“ Jahr für Winzer

Auch sein Chef Matthias Schuh bestätigt, dass er in seinen rund 15 Jahren Berufserfahrung noch kein Jahr wie dieses erlebt habe. Er nennt es „herausfordernd“. Die Arbeitstage in der Kellerei dauern in jeder Lesesaison bis in die Abendstunden, dieses Jahr noch länger. Die Nächte für die Winzer sind derzeit kurz. Matthias Schuh ist stolz auf seinen ersten Azubi, den er eigentlich schon immer eher als Kollegen auf Augenhöhe angesehen hat.

„Bei uns darf der Lehrling von Anfang an viel Verantwortung übernehmen, kann im Weinberg und im Keller alle Arbeiten kennenlernen und sich ohne ständige Anweisungen entfalten.“ Winzer Schuh findet es auch richtig, dass sein ehemaliger Azubi nun als Jungwinzer mehr Erfahrung sammeln will. „Das habe ich nicht anders gemacht, war nach meiner Lehre zwei Jahre auf verschiedenen Weingütern in Neuseeland und Frankreich.“ Julian Beckmann liebäugelt mit Portugal.

Ruhepol in hektischer Zeit

Die nächsten Wochen bleibt er aber noch eine zuverlässige Stütze in seinem Ausbildungsbetrieb in Sachsen und ein echter Ruhepol in hektischer Zeit. „Es macht mir Freude zu sehen, wenn wir den Leuten mit unseren Weinen Freude bereiten“, sagt der Jungwinzer. Wie man Wein fachkundig den Kunden und Gästen schmackhaft macht, das hat er von Katharina Schuh gelernt. Die Schwester seines Ausbilders ist gelernte Sommelière und als Mitinhaberin des Familienbetriebs unter anderem für die Vermarktung und die Vinothek zuständig.

Inzwischen setzt die Mittagssonne die an den Rebstöcken verbliebenen Trauben in Szene. Wüsste man es nicht besser, schiene es jetzt so, als sei 2021 ein perfektes Weinjahr und die Weinlese tatsächlich so romantisch, wie es auf den Hochglanzfotos der Tourismusverbände wirkt. Julian Beckmann trägt gemeinsam mit Paul Neuke, dem Winzerazubi im zweiten Lehrjahr, eine letzte Lesekiste die Rebzeile hinauf, schwingt sich dynamisch auf die Raupe und bringt die Ernte des Tages zum Transporter. Für die jungen Männer ist die Arbeit aber noch nicht geschafft. Sie gehen – wie alle Festangestellten – jetzt in der Kellerei ihrem Chef zur Hand. Entrappen, Pressen, Abstechen, Klären, Flotation heißen unter anderem die Arbeiten, die anstehen. Dies alles zu erklären, dafür haben die Winzer aber gerade wirklich keine Zeit. Und wann sie an diesem Abend die Kellereitüren von außen abschließen werden, das vermögen sie auch noch nicht abzuschätzen.

Von Lars Müller