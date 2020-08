Meißen

Dieses Gymnasium braucht mehr Platz: Seit Jahren steigen die Schülerzahlen am Franziskaneum Meißen. Im vergangenen Schuljahr waren es über 950 Schülerinnen und Schüler. Um die Unterrichtssituationen auf dem Meißner Ratsweinberg zu verbessern und das historische Gebäude auf Vordermann zu bringen, hat zum Start der Sommerferien die Sanierungen der Weinbergschule, heute Haus B des Franziskaneums, begonnen. „Wir befinden uns im ersten Bauabschnitt“, erklärt Jürgen Voigt, dessen Büro mit der Entwurfsplanung beauftragt ist.

Der Sanierungsplaner Jürgen Voigt (rechts) und OB Olaf Raschke erläutern den Baufortschritt in der Weinbergschule. . Quelle: Sören Hinze

Die erste Ausbauphase umfasst die besonders lärm- und staubintensiven Sanierungsarbeiten. Dafür werden die Sommerferien genutzt. Bis zum Spätsommer 2021 soll die 3,2 Millionen Euro teure Sanierung abgeschlossen sein. In dem Gebäude, das bis zum Beginn der 1990er Jahre eine ei­genständige Schule war, werden Leitungen und Sicherheitstechnik neu verlegt, Stahlbetondecken eingelegt sowie Fußböden aufgearbeitet und neue Türen eingesetzt. Dabei erhalten die Räume auch ei­nen neuen Anstrich.

Kompromiss zwischen Sonnen- und Denkmalschutz

In manchen Räumen des 1909 eingeweihten Gebäudes stieg im Sommer die Hitze auf bis zu 30 Grad Celsius. „Da kann man keinen Unterricht durchführen“, sagt Jürgen Voigt. Deshalb wird künftig ein Sonnenschutz an der Fassade für ein angenehmes Klima an heißen Tagen sorgen. „Das wird das Highlight“, meint Voigt und erklärt, dass man sich für die künftige Verdunkelungsanlage mit der Denkmalpflege auf eine Markisolette einigen konnte, die einer Jalousie ähnlich ist.

Außerdem sorgten die historischen Holzfenster für Probleme, weil sie sich nicht ankippen ließen. Nun werden im Zuge der Sanierung auch diese Fenster ersetzt. Wobei auch hierbei ein sinnvoller Kompromiss mit Denkmalschützern gefunden wurde, wie Voigt meint.

Ehemalige Schülerinnen und Schüler werden sich an die holzverkleidete Turnhalle mit Fischgrätenparkett erinnern. Aus dieser Turnhalle wird ein Multifunktionsraum – ein großer Musikraum mit Galerie, der sich vom Unter- bis ins Erdgeschoss auf zwei Etagen erstrecken soll. „Das ist sozusagen das Herzstück der Bauarbeiten“, sagt Voigt über den kleinen Saal, der den Charakter einer kleinen Aula haben und auch für Aufführungen und Schulveranstaltungen genutzt werden soll. Und es gibt noch weitere Gestaltungspläne für das Haus B, wie eine „ganz utopische Deckengestaltung“, aber da wird Voigt von Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) unterbrochen: „Wir wollen noch nicht alles verraten.“

Richtig knifflig wird es, wenn Anfang September wieder Schüler durch das Gebäude strömen und Unterricht stattfinden soll. Einen Teil können die bereits aufgestellten Übergangs-Container aufnehmen, meint OB Raschke. Zum anderen haben die Bau- und Schulleitung einen Un­terrichts- und Bauplan ausgefeilt, der ein Nebeneinander von Bauarbeitern und Schülern ermöglichen soll. Damit bis zum nächsten Spätsommer die Sanierung abgeschlossen ist, müssen Schule und Bauleute gegenseitig Rücksicht üben und auch Corona darf keinen Strich durch die Rechnung machen. Aber Jürgen Voigt meint: „Wir sind auf einem guten Weg.“

Von Sören Hinze