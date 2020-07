Proschwitz/Meißen

Auf Schloss Proschwitz findet am Sonntag, 26. Juli 2020, von 10 bis 18 Uhr ein „Tag des offenen Barockschlosses“ statt. Verbunden ist dieser mit einem Wein-, Antik- und Gartenmarkt.

Zudem werden Führungen durch die Schlossanlage angeboten (ab 11 Uhr stündlich, 2 €; Ticketverkauf/Einlass an der Südveranda/Gartensaal), zum anderen eine Weinbergwanderung mit Historiker Jürgen Naumann (5 €; Anmeldung erbeten unter 0157-88496035). Treffpunkt für die erste Tour ist 11 Uhr am Fuße der „Proschwitzer Katzenstufen“, hinter dem Meißner Weinhafen, oberhalb des Elberadweges Richtung Knorre. Für die zweite Runde um 13 Uhr ist Treff am Schloss.

Schloss Proschwitz Quelle: PR

Außerdem befindet sich auf dem Gelände des Schlosses Proschwitz eine Falknerei. Dort kann man 11, 14 und 16.30 Uhr Greifvogelvorführungen erleben. Zwischen den Veranstaltungen kommt der Falkner mit einem Vogel in den Schlosshof.

Sehenswert ist ebenso der denkmalgeschützte Park von Schloss Proschwitz, ein etwa fünf Hektar großer englischer Landschaftsgarten, in den am Sonntag zum Verweilen eingeladen wird. Auf der Schlossrückseite kann man sich mit einem mitgebrachten Kissen auf der Wiese niederlassen und Klaviermusik genießen (11, 12 und 14 Uhr).

Adresse: 01662 Meißen/OT Proschwitz, Heiliger Grund 2; Eintritt 4 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei

