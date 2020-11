Meißen: Weihnachtsbaum kommt auf den Marktplatz

Meißen

Am Sonnabend bekommt die Domstadt einen Weihnachtsbaum. In den frühen Morgenstunden wird der dafür vorgesehene Baum gefällt. Dazu wird die Feuerwehr vor dem Neubaublock an der Zaschendorfer Straße die Säge ansetzen. Gestiftet hat den Baum die Stadtentwicklungs- und Erneuerungsgesellschaft Meißen (SEEG). Da er zu nah am Gebäude stehe, wäre eine Abholzung ohnehin fällig gewesen, teilte das Meißner Rathaus auf Anfrage mit.

Den anschließenden Transport zum Marktplatz, den Ordnungskräfte absichern werden, übernimmt die Firma „Mentner Krane“. Auf dem Markt angekommen, soll der 10-Meter-Baum im weihnachtlichen Glanz erstrahlen. Dazu wird ihm von der Firma „Uni Elektro“ ein Lichterkleid aus elektronischen Kerzen angezogen. Bis zum Januar wird er den Meißner Marktplatz zieren und in den kommenden Wochen für Winterstimmung sorgen.

Von Sören Hinze