Meißen

Seit 2008 werden jedes Jahr eifrige Bewohner des Landkreises Meißen mit dem „Ehrenpreis für ein bürgerschaftliches Engagement“ ausgezeichnet. Noch bis zum 15. April können nun Vereine, Verbände, Unternehmen, Einrichtungen sowie Einzelpersonen mit einem Wohnsitz im Landkreis Meißen für die diesjährige Verleihung vorgeschlagen werden.

Den Preis, einen Becher aus Meissner Porzellan, vergibt der Landkreis in sechs Bereichen. Geehrt werden vorbildliche Leistungen auf kommunalpolitischem, kulturellem, sportlichem, sozialem oder ökologischem Gebiet sowie der Kinder-und Jugendarbeit. Wer einen Vorschlag einreichen möchte, soll einen Brief an die Kreisverwaltung senden. Darin müssen eine „aussagekräftige Begründung“, ein Kontakt für Rückfragen sowie mindestens zehn Unterschriften enthalten sein. Verliehen werden die Auszeichnungen beim Sommerfest des Kreises Meißen.

Adresse: Landratsamt Meißen, Büro Landrat, Brauhausstraße 21, 01662 Meißen

Von Lukas Scheib