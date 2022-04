Meißen

Fast sechs Wochen dauert der Krieg in der Ukraine mittlerweile an. Ein Ende ist nicht in Sicht. Deshalb sind die Ukrainerinnen und Ukrainer vor Ort nach wie vor auf humanitäre Unterstützung aus dem Ausland angewiesen. Aus diesem Grund zeigen sich die Vereine und Unternehmen der Porzellanstadt weiterhin solidarisch mit den Menschen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden müssen und schicken weitere Hilfstransporte.

Am vergangenen Wochenende entsendete der Meißner Verein Lebensfahrten e.V. in Zusammenarbeit mit dem regionalen Energieparkentwickler „Umweltgerechte Kraftanlagen“ (UKA) einen voll beladenen Lkw-Großtransport aus Neusörnewitz in Richtung Kiew. Insgesamt 20 Tonnen Lebensmittel, medizinische Geräte sowie Artikel, Kleidung und Hygieneprodukte befanden sich an Bord des Lasters. Das Geld dafür stellte der ebenfalls in Meißen ansässige Energiebetrieb UKA zur Verfügung, der dafür 50 000 Euro an den Lebensfahrten e.V. spendete.

Viele Händler unterstützten die Aktion

„Wir freuen uns über die großzügige finanzielle Unterstützung zur Ukraine-Hilfe durch UKA, die unseren Hilfstransport in dieser Größenordnung möglich gemacht hat“, sagte Manuela Neder, Vorstandsmitglied und Kassenwartin des Vereins, vor der Abfahrt des Lkws. Sie dankte auch den zahlreichen Unternehmen in Meißen und Umgebung, die notwendigen medizinischen Bedarf und Lebensmittel zu niedrigen Preisen in großen Mengen zur Verfügung gestellt und so zum Gelingen der Hilfsaktion beigetragen haben. Beteiligt hätten sich unter anderem die Moritz Apotheke, die Hahnemann Apotheke, die Elblandklinik, die Teigwarenfabrik Riesa und die Mühle Miltitz. „Ein besonderer Dank geht auch an Martina und Polo Palmen von der Satztechnik Meißen GmbH, die ihr Materiallager in Neusörnewitz zu unserer logistischen Drehscheibe gemacht und auch unermüdlich selbst mit angepackt haben,“ so Manuela Neder weiter.

Der Lkw gehört zu einer ukrainischen Spedition, deren Fahrer eine Lieferung nach Leipzig gebracht hat und die Rückfahrt für die Hilfslieferung nutzt. Die Fracht soll direkt zu einem Zwischenlager in die Ukraine gebracht werden. Von dort soll dann die Weiterleitung und Verteilung in den belagerten Norden des Landes erfolgen. Bei der Koordination der Transporte und und dem Austausch mit den Menschen in Kiv ebekommt der der 2013 gegründete Verein ehrenamtliche Unterstützung durch eine in Meißen lebende Ukrainerin.

20 Tonnen Hilfsgüter auf dem Lkw

Der Ende März gestartete Hilfstransport ist dabei nicht die erste Zusammenarbeit zwischen den Pfadfindern und dem Energiebetrieb. Der 20-Tonnen-Lkw ist bereits der sechste Transport mit Hilfsgütern aus Meißen in Richtung Ukraine. Vor einer Woche sei bereits eine Lkw-Ladung mit Medikamenten im Wert von rund 25 000 Euro im Norden der Ukraine angekommen.

„Wenn an Bord Platz war, wurden auf dem Rückweg Flüchtlinge mitgenommen, für die in Meißen Wohnraum bereitgestellt wurde“, heißt es seitens UKA. Die ehrenamtlichen Fahrer seien Vereinsmitglieder, Freunde des Vereins und Mitarbeiter von UKA. Neben der Unterstützung durch Unternehmen hat der Pfadfinder-Verein auch zahlreiche finanzielle Zuwendungen und Sachspenden von Privatpersonen, UKA-Mitarbeitern und regionalen Kirchgemeinden erhalten. So seien dabei alleine weitere 12 500 Euro zusammengekommen, für die sich der Lebenshilfe e.V. herzlich bedankt.

Der Verein möchte sein gemeinsames Engagement mit UKA in der Ukraine fortsetzen. Wer den Lebensfahrten e.V. dabei unterstützen und Hilfsgüter oder Geld spenden möchte, kann sich per E-Mail oder telefonisch an die zuständige Ukraine-Hilfe-Koordinatorin Tina Jatzkowski wenden. Darüber hinaus hat die Stadt eine Koordinationsstelle eingerichtet, die Hilfsgesuche- und Angebote vermittelt. Wer Informationen zur Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen sucht, findet diese auf der Internetseite des Landkreises Meißen.

Von Tim Krause