Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist Meißens größtes Bauprojekt der vergangenen Jahrzehnte wieder auf Kurs. Die Questenberg-Grundschule wird seit September 2019 saniert und erweitert. Pandemiebedingt war es dabei zu Verzögerungen bei den Hochbauarbeiten, Lieferengpässen und Personalmangel gekommen. Nun gehe es bei den beteiligten Bauunternehmen aber wieder „sehr gut voran“, teilte die Stadt Meißen mit.

Schüler können Gebäude im Februar 2022 beziehen

Fünf Monate ist man mit dem Bauprojekt in Verzug. Der neue Einzugstermin soll aber eingehalten werden. Das hatte Projektmanager Martin Trepte der Firma hpm Henkel Projektmanagement bei einer Stadtratsitzung im Juli versichert. Die Schüler dürfen zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres im Februar 2022 die neuen Räumlichkeiten beziehen. Zum Start des neuen Schuljahres ziehen die Kinder zwischenzeitlich in eine Mietcontaineranlage am Leitmeritzer Bogen. Der hat einen Zugang zum bestehenden Schulhof der Arita-Grundschule.

Oberbürgermeister Olaf Raschke stattete am Mittwoch der Questenberg-Grundschule einen Besuch ab, um den aktuellen Baufortschritt zu begutachten. Ihn begleiteten Stadträte sowie Vertreter der hpm Henkel Projektmanagement GmbH.

Die Putzarbeiten im Altbau sind abgeschlossen, auch das Treppenhaus ist fertig umgebaut. Die Dachdecker erledigen noch anfallende Restarbeiten. Im Innenhof ist derweil die Gestaltung der Außenanlage in vollem Gange. Arbeiter verlegen noch das Pflaster. Im Verbindungsteil des Neuanbaus zum bestehenden Gebäude montieren sie zurzeit eine Kletterwand. Die soll künftig in der Pause zur Bewegung animieren. Der Bodenbelag auf dem Kleinspielfeld soll in den kommenden Wochen verlegt werden.

Die Turnhalle befindet sich im Neubau

Im neu errichteten Gebäude der Questenberg-Schule ist die Turnhalle verortet. Hier befinden sich der Sportboden und die zur Sicherheit nötigen Prallwände bereits an den richtigen Positionen. Auch die Sportgeräte sind an ihren jeweiligen Plätzen installiert. Zudem hat in allen Gebäudeteilen die Feinmontage begonnen.

Die Stadt Meißen investiert rund 15,5 Millionen Euro in die Sanierung und Erweiterung des Schulstandortes. Der bauliche Fertigstellungstermin ist laut Trepte für Weihnachten angesetzt. Danach folgen noch Abnahmen und Restarbeiten. Allerdings werde dem Projektmanager zufolge die Feuerwehrzufahrt sowie ein Spielplatz auf der Außenanlage nicht mehr rechtzeitig zur Eröffnung fertig asphaltiert sein. „In Abstimmung mit dem Bauherrn sind das Einschnitte, die verkraftbar sind“, sagte Trepte.

