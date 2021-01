Meißen: Sächsische Winzergenossenschaft liest Eiswein bei Minusgraden

Meißen

Das Weinbaugebiet Sachsen gilt als eines der kleinsten in Deutschland, die Weine sind somit Raritäten. Dieses Wochenende klappte es mit einer besonderen Seltenheit unter den Raritäten: Die Sächsische Winzergenossenschaft hat in Meißen auf rund 3.000 Quadratmetern die Trauben an den Reben der Sorte Cabernet Blanc hängen lassen.

Für einen Eiswein müssen die Temperaturen mindestens auf minus sieben Grad fallen, die Trauben bei der Lese möglichst mehrere Tage lang gefroren sein. Das Wochenende war nun knackig kalt, am Sonntagabend waren es in Meißen sogar nur minus elf Grad – und somit hieß es für die Winzer: Erntezeit für den Eiswein!

Sächsische Winzergenossenschaft : Letzter Eiswein Anfang der 2000er

Eiswein ist immer eine enorme Glückssache: Wird es im Winter nicht kalt genug, sind die Trauben hin, die Ernte damit futsch. Vögel und Waschbären freuen sich zudem auch über die zuckersüßen Trauben. Der Geschäftsführer der Sächsischen Winzergenossenschaft Lutz Krüger freut sich, dass nunmehr die Temperaturen stimmten: „Den letzten Eiswein haben wir Anfang der 2000er gemacht“.

Für Eiswein müssen die Temperaturen mindestens auf minus sieben Grad fallen. Quelle: xcitepress/rlxcitepress/rl

Wie viel Liter allerdings letztlich aus den gewonnenen Beeren zu holen sind, vermag Krüger nicht abzuschätzen. Auch für die Sächsischen Weinhoheiten Katja Böhme (Weinkönigin) und Ann-Kathrin Schatzl (Weinprinzessin) war diese Weinlese ein bedeutsames Event.

