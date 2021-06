Meißen: Neues Citymanagment kümmert sich um Händler

Meißen

Die Domstadt hat zwei neue Citymanagerinnen. Brigitte Lustik und Annett Wauer-Knobloch haben Anfang Juni ihre Arbeit aufgenommen und das kleine Büro an der Fleischergasse bezogen. Ihre Aufgabe: die Meißner Händler, Läden und Gastronomie zu unterstützen. „Wir sind für die Händler gerne ein Kummerkasten. Aber das klingt so negativ. Deswegen wollen wir lieber die guten Feen sein“, sagt Annett Wauer-Knobloch.

Erstes Großprojekt: „Lange Einkaufsnacht“

Sowohl sie als auch ihre Kollegin Brigitte Lustik kennen sich bestens in Meißen aus. Beide arbeiten als Stadtführerinnen und zeigen bei Spaziergängen den Touristen, was es in der Domstadt zu entdecken gibt. „Ich bin eine richtige Meißnerin und habe auch eine Weile in der Porzellanmanufaktur gearbeitet“, sagt Brigitte Lustik. Annett Wauer-Knobloch fügt hinzu: „Ich nenn’ mich gern Meißner Original.“ Seit 18 Jahren habe sie selbst einen Laden in Meißen. Als Heilpraktikerin seien ihre Spezialgebiete „Gesundheit, Rücken und Seele“.

Ein großes Projekt wird aktuell schon mit der Meißner Wirtschaftsförderung geplant: Am Freitag, den 13. August, soll es in der Domstadt eine „Lange Einkaufsnacht“ geben. Die Läden dürfen bis 24 Uhr öffnen und sollen ihren Kunden jeweils ein originelles Getränk anbieten, so der Plan. Daraus solle dann ein kleiner Wettbewerb werden, bei dem der Händler mit dem besten Getränk gekürt wird. Um auch digital präsent zu sein, planen Citymanagement und Wirtschaftsförderung ei­ne Social-Media-Kampagne. Auch „So geht sächsisch“, die Dachmarke des Freistaates, soll bei der „Langen Nacht“ mit an Bord sein. Und die beiden „guten Feen“ haben weitere Projekte bereits im Visier.

Netzwerk, Schnittstelle und Ansprechpartner

„Für die Touristen ist es unglaublich wichtig, dass die Stadt glänzt“, so Annett Wauer-Knobloch. Beide wollen dafür sorgen, dass Mülltonnen nicht mehr tagelang die Schaufenster und Wege versperren. Auch überfüllten Mülleimern, Hundedreck und Kippenstummeln haben sie den Kampf angesagt – genauso wie Sperrmüll oder ausgedienten Plakaten. Zugleich betont Meißens Wirtschaftsförderer Martin Schuster: „Es geht nicht nur darum, Dreck wegzumachen.“ Das Citymanagement solle Netzwerk, Schnittstelle und Ansprechpartner für den Einzelhandel und die Gastronomie sein. So unterstützen die beiden schon jetzt Existenzgründer, um beispielsweise einen geeigneten Laden zu finden. Häufig kenne das Citymanagement die Eigentümer von Immobilien oder könne den kurzen Draht zur Verwaltung nutzen. So wollen die beiden Damen Mietinteressenten und Vermieter zügig verbinden. „Dann haben wir auch weniger Läden, die leerstehen“, so Annett Wauer-Knobloch.

Jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr haben die beiden Sprechzeit im Büro-Laden an der Fleischergasse 2. „Uns war es wichtige, dass der Büro-Laden zentral in der Stadt liegt, statt in einem Kämmerlein in der Verwaltung“, betont Schuster. Aber die beiden wollen ohnehin nicht den ganzen Tag im Büro verbringen, sondern viel unterwegs sein, um sich mit den Händlern vor Ort auszutauschen. Zuständig ist das Citymanagement nicht nur für die Altstadt, sondern für ganz Meißen.

In den nächsten Tagen wird das Büro in der Fleischergasse noch ein wenig auf Vordermann gebracht: Statt Quartiersmanagement wird Citymanagement als Schriftzug auf dem Schaufenster stehen. Der vorherige Name war an eine Förderung gekoppelt, erklärt Schuster. Diese sei ausgelaufen und auch der ehemalige Quartiersmanager Marcel Noack hat die Stelle verlassen. Nun werden die neuen beiden Stellen erstmal bis November besetzt. Dann wolle man schauen, wie es weitergeht. Als nächstes werden Künstler das eher rar gehaltene Büro schmücken. Denn der Laden solle auch ein kleinwenig als Ausstellungsort dienen: Was schön und denkbar ist, wollen die beiden Feen möglich machen.

Von Sören Hinze