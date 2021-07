Meißen

Das Elblandklinikum in Meißen hat einen neuen Verwaltunsdirektor. Hasan Akgün hat Anfang Juli die Nachfolge von Katrin Oesterreich angetreten. Mit seiner Familie lebt der 37-Jährige seit 13 Jahren in Dresden. „Ich freue mich darauf, das Klinikum gemeinsam mit Kollegen zukunftsorientiert weiterzuentwickeln“, sagt Hasan Akgün.

Zuvor war der gebürtige Hesse Verwaltungsdirektor in der Klinikum Peine GmbH. Dort gestaltete er die Neuausrichtung des Hauses mit und leitete die Bereiche Personal, Finanzen und Controlling, Einkauf und Versorgung sowie IT und Technik.

Berufliche Chance ist eine „doppelte Freude“

Hasan Akgün studierte an der Fachhochschule Gießen-Friedberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten „Controlling und Wirtschaftliches Gesundheitswesen“. Danach absolvierte er seinen Master in Medizinrecht an der Dresden International University. Seine Karriere begann der gebürtige Hesse als zentraler Controller am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden. „Durch die damit verbundene Rückkehr in meine Heimatregion bereitet mir diese berufliche Chance doppelte Freude.“

Im Jahr 2013 wurde Hasan Akgün Leiter des Controllings in der Betriebsgesellschaft Sachsen-Brandenburg gGmbH in Kamenz. Danach war er von 2016 bis 2020 Kaufmännischer Leiter in der Fachkrankenhaus Coswig GmbH.

„Wir freuen uns sehr, mit Herrn Akgün einen versierten Nachfolger gefunden zu haben“, sagt Rainer Zugehör, Vorstand der Elblandkliniken Stiftung & Co. KG. „Er bringt alle Kompetenzen und Erfahrungen mit, um die Klinik Meißen stabil und versorgungsorientiert weiterzuentwickeln.“

Von Sabrina Lösch