Meißen: Neubau bei Klosterruine „Heilig Kreuz“ eröffnet zum Tag des offenen Denkmals

Meißen

Nach zwei Jahren Bauzeit eröffnet der Verein Hahnemannzentrum sein neues Veranstaltungshaus. Den Tag des offenen Denkmals am 12. September nutzt der Verein, sein Bauwerk nebst der Klosterruine „Heilig Kreuz“ einzuweihen und der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Zwar wird der Neubau im Fokus stehen. „Aber natürlich ist unser Denkmal, die Klosterruine Heilig Kreuz, am Tag des offenen Denkmals ebenfalls wichtig“, teilte Vereinsvorsitzender Helge Landmann mit. Jeweils um 9, 10, 14, 15 und 16 Uhr wird es Führungen durch die Anlage geben. Um 11 Uhr steht die Gründung des Dachverbandes der Hahnemannstätten an. Diesen Schritt sieht der Verein als „Meilenstein der neueren Homöopathiegeschichte“ an. Dazu haben sich in den vergangenen Monaten verschiedene Organisationen, Institutionen, Vereine und Privatpersonen zusammengeschlossen, um eine gemeinsame Struktur zu finden.

Am Abend findet ab 18 Uhr ein Konzert mit Joachim Karl Schäfer statt. Der Trompeter wird begleitet von den Dresdner Bachsolisten. Auf diesen musikalischen Auftakt folgt ein Konzert „Musik ist der beste Trost“ der Bachsolisten. Darin führen sie Stücke von Johann Sebastian Bach für Trompete, Violine und Violoncello auf. „Wir hoffen, dass wir Schäfer und seine Künstlerkollegen mit Hilfe unserer Gäste großzügig honorieren können“, schreibt der Verein in seiner Mitteilung.

Um 19 Uhr weihen schließlich Vereinsmitglieder und Vertreter der am Bau beteiligter Firmen die neue Veranstaltungsstätte feierlich ein. Der Neubau wurde ausschließlich mit alten Materialen wie Lehm, Holz oder Bruchstein, errichtet. Mit dem Projekt wollte Bauherr und Vereinsvorsitzender Helge Landmann zeigen, wie ökologisch-soziales Bauen gelingen kann. Das rund 200 Quadratmeter große Veranstaltungshaus wurde so gebaut, dass es optisch der unweit liegenden Klosterruine „Heilig Kreuz“ ähnelt.

