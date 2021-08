Meißen

Der Künstler Olaf Fieber weiß, wie sich die vom Hochwasser betroffenen Menschen an der Ahr jetzt fühlen. Er ist Mitglied der fünfköpfigen Künstlergruppe „Weißer Elefant“ in Meißen. 2002 und 2013 musste er mit ansehen, wie das Wasser der Elbe in sein Atelier schwappte. Damals haben viele Menschen im Elbland Solidarität und Hilfsbereitschaft erfahren. Jetzt hat die Gruppe „Weißer Elefant“ befreundete Künstler aufgerufen, eigene Werke für eine Versteigerung zur Verfügung zu stellen, um den Menschen an der Ahr zu helfen.

Versteigerung eingebettet in Konzert „Wir singen“

Rund 20 Kunstschaffende sind dem Aufruf gefolgt. Am Sonnabend, 28. August, kommen ihre Werke in der Görnischen Gasse 4 in Meißen unter den Hammer – eingebettet in das Konzert „Wir singen“ der Künstler Peter Braukmann, Tilo Schiemenz und Bernd Pakosch. Der komplette Erlös soll einer vom Ahr-Hochwasser betroffenen Familie helfen. „Nach Möglichkeit einer Künstlerin oder einem Künstler samt Kind und Kegel“, schreibt Olaf Fieber auf seiner Homepage. Wer genau das sein wird, stehe aber noch nicht fest, sagte er gegenüber dnn.de.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits 2013 ähnliche Hilfsaktion für Leitmeritz

Bereits 2013 hatte die Meißner Künstlergruppe mit einer ähnlichen Aktion 900 Euro als Spende für die Familie eines Feuerwehrmannes im tschechischen Leitmeritz zusammenbekommen. Die Stadt in Nordböhmen war damals wie Meißen vom Elbehochwasser betroffen. „Wir wissen, dass das im Vergleich zu den Schadensummen nur ein kleiner Betrag ist“, sagt Olaf Fieber, „Aber auch der hilft.“

Die zu versteigernden Kunstwerke können ab 14 Uhr am Ort der Versteigerung im Original besichtigt werden, vorher bereits auf Fiebers Homepage im Internet. Die gibt es auch Auskunft über die Mindestgebote.

Versteigerung am 28. August, 16 Uhr, Görnische Gasse 4, Meißen, mit Konzert „Wir singen“. Der Eintrittspreis in Höhe von zehn Euro kommt ebenfalls der Fluthilfe zugute.

Von Holger Grigutsch