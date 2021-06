Meißen

„Es ist schon ein bisschen historisch. Ich bin gerade ein letztes Mal vom Gerüst gestiegen – und völlig fertig“, erklärt der Künstler Kay „Leo“ Leonhardt am Dienstagnachmittag. Um am Plattenbau des Albert-Mücke-Rings die Fassade zu gestalten, hat er in den vergangenen Wochen auf einem Acht-Etagen-Gerüst gearbeitet.

Das viele Auf- und Absteigen, aber auch das großflächige Malen seien eine sportliche Herausforderung gewesen, erklärt der Künstler. Doch nun schmückt das Riesenbild eine Hausfassade. Mit etwa zehn Metern Breite und 17 Metern Höhe ist es das größte zusammenhängende Werk, welches der Meißner Kunst- und Kulturpreisträger bislang erschaffen hat.

Doch wie kam es zu dem außergewöhnlichen Auftrag und was gibt es hinter dem Gerüst zu entdecken? Das Wohngebiet am grünen Meißner Stadtrand wird seit 2017 saniert. Bis Anfang 2022 soll es fertig sein. Im vergangenen August kam die Geschäftsführung der Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungsgesellschaft Meißen (SEEG) auf den Künstler zu. „Die wünschten sich von mir etwas Lebensfrohes, dass die Hausfassade schmückt“, erklärt Leo. Als dann der zweite Shutdown verordnet wurde, fielen einige seiner Aufträge bei Tourismus-Messen weg. „Eine Tür geht zu, eine andere geht auf“, kommentiert Kay Leonhardt optimistisch und erinnert sich an den Wunsch des Auftraggebers: „Wir erwarten einen typischen Leo.“

Künstler Kay „Leo“ Leonhardt bei der Arbeit an seinem Fassadenmotiv. Quelle: Steffen Manig

Von insgesamt drei verschiedenen Entwürfen für die Fassade setzte sich einer durch. „Wer Neues wagt, dem wachsen Flügel“, lautet der Leitspruch. Dieser passe am besten zu der Umgebung und spiegele die Zuversicht des Künstlers wider.

Charakteristisch für die Werke des Künstlers wimmeln auf dem Fassadenbild lauter schräge Vögel. Im oberen Drittel strahlt eine glückliche Sonne. Die solle auch den Anwohnerinnen und Anwohnern gefallen. Sie können nun sagen, „ich wohne da, wo die Sonne scheint“, meint Leo.

Wie auf einem Wimmelbild gibt es überall etwas zu entdecken: Vögel, die fröhlich Weinfest feiern, eine schrille Katze, die über bunten Blumen den Buckel macht oder einen gefederten Angler, der gerade ein kleines Herz am Haken hat.

„Ich wollte unbedingt eine Maxime haben, in der sich alle wiederfinden“, sagt Leo. Diese stecke zum einen in dem optimistischen Leitspruch, zum anderen aber auch in der Vielfalt des XXL-Bildes. Typisch für Meißen finden sich auch die Themen Wein und Porzellan im Bild wieder.

Ein eher handliches Entwurf diente als Vorlage für die Arbeiten an der Fassade. Quelle: Steffen Manig

Im April begannen die Arbeiten vor Ort. Schon zuvor gab es einiges zu tun. „Was man nicht sieht, ist die viele Vorarbeit“, sagt Leo. Die Arbeiten auf dem Gerüst waren dann richtig sportlich. „Ich musste über und unter Kopf malen“, erklärt er. Denn nicht immer waren die richtigen Stellen vom Gerüst aus bequem zu erreichen. „Im Sinne der Konzentration musste ich manchmal abbrechen und am nächsten Tag weitermachen. Denn Fehltritte sind nicht erlaubt“, scherzt er.

Zudem musste „der Schwung des Pinsels sitzen, damit die Dynamik der Linien stimmt.“ Das sei ganz anderes als bei kleinen Bildern gewesen: ein drei Zentimeter großer Vogel wird an der Fassade über zwei Meter groß. Tatkräftig unterstützt haben ihn drei Damen von der Agentur „Die Blickpunkte“. Sie haben ihr Atelier in Nieschütz und sind auf großflächige Malerei spezialisiert. Gemeinsam haben sie das Bild Schritt für Schritt optisch ausgemessen: Ist die Linie kräftig genug, um sie vom Boden noch zu erkennen? „Die Blickpunkte“ haben dem Künstler einige Kletterpartien erspart. Genutzt wurde klassische Fassadenfarbe, die Witterung und Sonnenstrahlen trotzt.

Am Donnerstag soll das Gerüst fallen und den Blick auf das neue Kunstwerk am Albert-Mücke-Ring freigeben. Quelle: Steffen Manig

Hin und wieder kamen auch Anwohner vorbei, die sich über seine Arbeit freuten. „Es ist wirklich toll, dass wir einen echten Leo an die Wand bekommen“, zitiert er eine Anwohnerin. Das habe ihn bei der Arbeit „gepusht“ und neue Energie verliehen.

Nach über zwei Monaten am Gerüst ist das handgemalte Riesenbild nun fertig. Am kommenden Donnerstag wird das Gerüst abgebaut. Etwa zur Mittagszeit wird der Blick auf Leos neuestes Werk frei sein.

In den nächsten Wochen wird sich der Künstler in Sörnewitz aufhalten. Dort hat er einen wesentlich kleineren Auftrag bei einer Gaststätte und malt zum Thema Wein. Neben vielen weiteren Aufträgen wird sich der Künstler von den Anstrengungen am Gerüst ausruhen. „Und auch die Fußball-EM verfolgen“, sagt Leo und fügt hinzu: „Ich bin ein großer Sportfan.“

Von Sören Hinze