Meißen: Gassengeflüster und Marktplatzgewimmel kehren zurück

Meißen

Die Domstadt bringt sich für die Hauptsaison in Stellung. Erst vergangene Woche wurde ein Rastplatz für Fahrräder eröffnet. Durch diesen sollen Fahrrad-Touristen bequemer zum Bummeln in die Altstadt gelangen. Nun wurde am Montag der Wein-Pavillon auf dem Marktplatz eröffnet: Dort gibt es Wein aus der Region. Außerdem freut sich auch die Meißner Touristen-Information: Pünktlich zum heutigen Kindertag werden wieder die thematischen Stadtführungen angeboten.

Mit der Bademagd durch die Altstadt

Um den Gästen aus aller Welt die Stadt zu präsentieren, sind über dreißig Damen und Herren für die Tourist-Info als Stadtführerinnen und Stadtführer tätig. Sie führen die Besucher mit Fachkenntnis und Charme durch die Gassen und über die Plätze Meißens. Die Gäste können sich eine passende Stadtführung aussuchen. Zur Auswahl stehen beispielsweise „Meißner Biergeschichten“, „Saubere Tatsachen im Mittelalter“, bei der eine Bademagd durch die Altstadt zu den Orten der mittelalterlichen Bade- und Freudenhäuser führt oder der „Romantische Abendbummel“. Bei dieser Führung erzählt eine Bürgerfrau amüsante Anekdote und offenbart romantisches Gassengeflüster.

Auch für Kinder gibt es eine Stadtführung. Bei „Kinder erkunden die Stadt“ erfahren sie spielend mehr über die Geschichte der tausendjährigen Stadt Meißen. Die erste Kinderführung nach dem Lockdown findet am Dienstag um 15 Uhr statt. „Lange mussten wir warten und freuen uns nun, den Gästen unsere Stadt wieder spannend präsentieren zu können“, sagt Gästeführerin Katrin Knüpfer. Sie schlüpft regelmäßig in die Figur der Bürgerfrau. „Viel Geschichte und viele Geschichten, wie jene rund um den Buchstabenstein oder die Meißner Fummel, warten darauf, erzählt zu werden“, sagt sie.

Alle Stadtführungen werden cornonabedingt noch mit eingeschränkter Personenzahl durchgeführt. Daher sollte frühzeitige gebucht werden. Die Teilnahme kostet zwischen zehn bis 20 Euro pro Person. Anmeldungen für die Stadtführungen können in der Tourist-Information Markt 3 gebucht werden oder online: www.touristinfo-meissen.de

Winzer präsentieren sich

Wer nicht zu Fuß die Stadt oder Umgebung erkunden möchte, sondern lieber an einem zentralen Ort verweilen mag, für den bietet sich der Wein-Pavillon an. Am Montag wurde er eröffnet. Auch hier gibt es etwas aus der Region zu entdecken: Jede Woche wird der Wein-Pavillon von einer anderen Winzerei bewirtet. Daher stehen immer andere Weinsorten auf der Karte.

Den Anfang macht das Staatsweingut Schloss Wackerbarth. „Die Initiative der Stadt unterstützt die sächsischen Winzer dabei, die großen Verluste durch die Schließung der Gastronomie in den zurückliegenden Monaten zu kompensieren“, meint Wackerbarth-Geschäftsführerin Sonja Schilg. Vom 7. bis 13. Juni betreuen Weinbau Loose aus Niederau und in der darauffolgenden Woche die Weinkellerei Jan Ulrich aus Diesbar-Seußlitz das hölzerne Fass. „Nun, wo die fallenden Inzidenzen die Außengastronomie und damit auch das Betreiben des Wein-Pavillons erlauben, gibt der Pavillon auf dem Marktplatz den heimischen Winzern eine Plattform, um sich zu präsentieren“ sagt Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos).

Michael Thomas (Schloss Wackerbarth), Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke, Manuela Naumann (Schloss Wackerbarth) und Christian Friedel von Meißens Stadtmarketing eröffnen den Wein-Pavillon. Quelle: Stadt Meißen

Bis in den Herbst wird das überdimensionierte Fass Wein aus dem Elbland ausschenken. „Lange haben wir gesucht, um einen Pavillon zu finden, der sich in das historische Ambiente des Marktplatzes stimmig einfügt“, erläutert Stadtmarketing-Chef Christian Friedel. Das ehemalige Weinfass der italienischen Weinkellerei Manicor wurde im Jahre 1950 gefertigt und beinhaltete bis 2015 insgesamt 13 000 Liter Rotwein. 2019 wurde es dann zum Wein-Pavillon umgebaut. Um mit den umliegenden Gastronomen nicht in Konkurrenz zu treten, reicht der Pavillon keine Speisen, sondern nur Wein, Sekt, Traubensaft und Wasser. Statt Sitzplätzen, gibt es nur Stehtische.

Die Idee der Stadt: Die Gäste sollen sich länger in der Altstadt aufhalten und dazu animiert werden, auch in benachbarten Restaurants Platz zu nehmen oder den nächsten Weinladen aufzusuchen, um einen entdeckten Wein mit nach Hause zu bringen. Vergleichbare Angebote in anderen Weinbauregionen haben gezeigt, dass Projekte wie der kleine Wein-Pavillon einen positiven Effekt auf das direkte Umfeld haben, heißt es aus der Stadtverwaltung. „Wenn der Pavillon gut angenommen wird, ist es denkbar, dass wir ihn zu einer Tradition über die Sommermonate machen“, verkündet Stadtmarketing- und Tourismusleiter Friedel.

Von Sören Hinze