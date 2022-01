Meißen

Der Landkreis Meißen steht kurz vor der Konzessionsvergabe, während in vielen kreisangehörigen Kommunen die Ausbauprojekte im Weiße-Flecken-Programm bereits in die Bauphase eingetreten sind. Damit sind alle Gebiete gemeint, die keine Breitbandversorgung mit mindestens 30 Mbit/s besitzen. Es ist geplant, dass der Kreistag in seiner ersten Sitzung im nächsten Jahr seine zwölf ausgeschriebenen Teillose vergibt, sodass auch hier der Ausbau starten kann. Damit setzt der Landkreis ein interkommunales Ausbauprojekt auf dem Gebiet von 20 Kommunen um und schließt die dort verbliebenen Lücken im Weiße-Flecken-Programm des Bundes.

Der Bund hatte das Weiße-Flecken-Programm zwischenzeitlich auch für Graue Flecken, also Adressen, die mit weniger als 100 Mbit/s versorgt sind, erweitert. Diese könnten, wenn sie entlang der Ausbaustrecken liegen, nun auch mit ausgebaut werden. Damit sollen Tiefbauarbeiten gespart und der Breitbandausbau zügiger vorangebracht werden.

Keine Finanzierungslösung vom Land

Wie die Stadt Meißen mitteilt, wird es für diese Adressen im Freistaat Sachsen keine Kofinanzierung geben, so dass Landkreise und Kommunen größere Eigenanteile zu stemmen hätten. Es sei dennoch das Ziel, das Projekt zügig umzusetzen und die knapp 3000 Adressen in den Weißen Flecken zu erschließen. Unter den 3000 Adressen sind 50 Schulen, sechs Krankenhäuser und rund 700 Unternehmen.

Laut der Stadt sei es jedoch weitaus problematischer, dass die Staatsregierung insgesamt keine Finanzierungslösung für den Ausbau der Grauen Flecken vorzuweisen hat. So war klar, dass der Bund auch hierfür ein Förderprogramm auflegen würde. Die entsprechende Förderrichtlinie ist am 26. April 2021 in Kraft getreten. Der Bund fördert den Ausbau in der Regel mit 50 bis 60 Prozent, so dass der Ausbau durch die Kommunen nur mit einer Kofinanzierung des Landes möglich ist – wie auch im Weiße-Flecken-Programm.

„Unser Ziel ist der zeitnahe flächendeckende Glasfaserausbau“

„Trotz aller Unsicherheiten hat sich der Landkreis Meißen mit seinen kreisangehörigen Kommunen auf den Ausbau der Grauen Flecken eingestellt“, sagt Landrat Ralf Hänsel. Das Ziel sei der zeitnahe flächendeckende Glasfaserausbau, „ohne den uns im ländlichen Raum die Entwicklungschancen der Digitalisierung verwehrt bleiben werden“, ergänzt er. Er könne sich deshalb nur der Kritik der kommunalen Spitzenverbände anschließen, die in der letzten Woche von einem Offenbarungseid der Staatsregierung beim weiteren Ausbau der Breitbandversorgung sprachen. „

Bereits im August haben der Kreisverband Meißen des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, der Landkreis und die Wirtschaftsförderung Region Meißen GmbH als Breitbandkoordinierungsstelle eine Kooperationsvereinbarung für diesen Ausbau unterzeichnet. Das Markterkundungsverfahren wird momentan ausgewertet und wir werden Anfang 2022 Klarheit über die Versorgungslage haben“, sagt Ralf Hänsel.

Das Markterkundungsverfahren und seine Ergebnisse verfallen, wenn innerhalb eines Jahres keine Förderung beantragt wird. Laut der Stadt wird ohne Landesförderung keine Kommune im Landkreis Meißen den Ausbau vorantreiben können.

Von Clarissa Seiferheldt