Meißen

Die neuen Burgfestspiele Meissen müssen auch in diesem Jahr pausieren. „Es fehlt für Anfang Juni einfach die Planungssicherheit – für die Künstler, die aufwendige Festspieltechnik, für uns als Organisatoren und für die Besucher“, erklärte die Meißner Theaterchefin Ann-Kristin Böhme, die für das Event die Fäden in der Hand hält.

Die neuen Burgfestspiele sind in der Region jedes Jahr ein Höhepunkt des Konzert- und Veranstaltungssommers. Geplant war, dass sie dieses Jahr vom 12. bis 27. Juni auf der Albrechtsburg in Meißen stattfinden. „Sowohl die Bundesnotbremse als auch die neue Sächsische Corona-Schutzverordnung sehen zunächst ein über längere Zeit niedriges Infektionsgeschehen unter der Inzidenz von 100 vor, ehe Großveranstaltungen wieder erlaubt sind. Dabei wird leider nicht zwischen Open-Air und Indoor-Veranstaltungen unterschieden“, erläuterte Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos).

Flirrender Festivalsommer auf 2022 verschoben

An den Theatertagen standen auf dem Programm Klassiker wie „Der Freischütz“ und „Jedermann“, Komödiantisches mit Tom Pauls „Däschdlmaschdl auf Sächsisch“, aber auch das Gundermann-Programm von Alexander Scheer. Die Aufführungen hätten bei sommerlicher Atmosphäre im Burghof der Albrechtsburg stattgefunden. Schweren Herzens mussten nun Oberbürgermeister und Organisatoren ihre Hoffnungen auf einen flirrenden Festivalsommer auf das nächste Jahr verschieben.

Im Zuge der Absage betonte Theaterchefin Böhme: „Wir danken allen, die bis zuletzt mit uns gebangt und die Vorbereitung der Festspiele bis hierher vorangebracht haben“. Die Festspielgemeinschaft, zu der neben dem Theater Meißen auch die Landesbühnen Sachsen, die Albrechtsburg, das Hochstift Meißen, die Winzergenossenschaft Meissen, der Theater-Freundeskreis und Meissen-Tourist zählen, bedankt sich bei allen Förderern, vor allem aber auch beim treu gebliebenen Publikum.

Bereits erworbene Karten erhalten Gültigkeit

Bis zum kommenden Jahr soll nun ein Programm auf die Beine gestellt werden, das die geplanten Höhepunkte der ausgefallenen Jahrgänge mit neuen Veranstaltungen verknüpft. Alle bereits erworbenen Karten behalten für das Jahr 2022 zunächst ihre Gültigkeit, können jedoch ab sofort auch in Gutscheine umgewandelt oder zurückerstattet werden.

Die Organisatoren sehen optimistisch in die Zukunft. „Schon jetzt zeichnet sich ja Licht am Ende des Tunnels ab, scheint die lange kulturelle Durststrecke bald vorbei zu sein, so dass uns die Vorfreude auf die Wiederauferstehung unserer Festspiele ins kommende Jahr tragen wird“, verkündete Festspielchefin Böhme.

Hoffnung für Lange Nacht der Kunst

Zumindest auf einen anderen kulturellen Höhepunkt darf Meißen in diesem Jahr noch hoffen: Die Lange Nacht der Kunst, Kultur und Architektur wurde nicht abgesagt, aber in den Spätsommer verschoben. Schon im vergangenen Jahr gelang es trotz Corona-Pandemie, eine eintrittsfreie Variante der Langen Nacht auf die Beine zu stellen. Diesmal sollte die Lange Nacht am 3. Juli stattfinden. Nun hoffen die Veranstalter auf einen Nachholtermin im Spätsommer, selbst wenn sich das Format dann anders gestalten sollte als bisher.

„Es wäre schön, wenn wir bald wieder zur Langen Nacht einladen können, die davon lebt, sich an verschiedene Orte voller Kultur treiben zu lassen und sich zu begegnen. Die Sehnsucht danach ist bei allen groß“, sagte Meißens Kulturreferentin Sara Engelmann. Über einen konkreten Termin und Möglichkeiten, die Lange Nacht umzusetzen, wollen die Macher im Juni erneut gemeinsam beraten.

Von Sören Hinze