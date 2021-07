Meißen/Diesbar-Seußlitz

Corona, Afrikanische Schweinepest und Vogelgrippe sind voriges Jahr zweifelsohne die Arbeitsschwerpunkte der sächsischen Landesanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA) gewesen. Dennoch wurden von der Behörde auch wieder mehr als 800 Weinproben von 29 hiesigen Weingütern und 15 Weinkellereien untersucht, wie aus dem LUA-Jahresbericht 2020 hervorgeht. Keine der Proben wies den Angaben zufolge erhöhte Rückstände von Pflanzenschutzmitteln oder nicht (mehr) zugelassener Wirkstoffen auf, die zu beanstanden gewesen wären. Auch die untersuchten Proben von Keltertrauben waren demnach einwandfrei. Seit August 2020 werden sächsische Weine vor der Qualitätsweinprüfung nur noch stichprobenartig untersucht, die 2016 eingeführte Vollkontrolle entfällt seither.

„Qualitätswein“ mit frei erfundener Prüfungsnummer

Dennoch äußern die Lebensmittelkontrolleure Kritik an einigen Weinen beziehungsweise deren Herstellern. Diese bezieht sich insbesondere auf Etikettierungsfehler zur Herkunft der Weine, tatsächlichem Alkoholgehalt oder „unvollständigen Angaben betreffend einer Holzfasslagerung“. Weiter heißt es im Jahresbericht: „Gravierender waren drei Fälle, bei den hochwertigeren Erzeug­nissen (z.B. Qualitätsweinen) vorbehaltene Angaben wie die Weinartangabe „Schieler“ (anstelle von Rotling) sowie geschütz­te geografische Angaben („Sachsen“ bzw. Lagenbezeichnungen) unzulässigerweise bei Landweinen verwendet wurden.“

Die LUA findet deutliche Worte: „Bei ei­ner dieser Proben – die auch weitere Kennzeichnungsmängel aufwies, zudem sensorisch auffällig und deutlich überschwe­felt war – musste von einer bewussten Verbrauchertäuschung ausgegangen werden, da vom selben Produktverantwortlichen unter sehr ähnlicher Ausstattung auch ein ,Qualitätswein‘ mit offensichtlich frei erfundener Amtlicher Prüfungsnummer in den Verkehr gebracht wurde, ohne dass dieser Wein jemals das Verfahren der amtlichen Qualitätsweinprüfung durchlaufen hatte.“

Die Weinkontrolle sei durch einen anonymen Hinweis darauf aufmerksam geworden, zur Identität des mutmaßlichen Verbrauchertäuschers kein Wort. Das für die Vergabe der Prüfnummern zuständige Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) zeigt sich trotz der gefälschten Prüfnummer erstaunlich unbeeindruckt. Der Vertretungssprecher der Behörde, Falk Hofer, teilte auf der Frage nach Konsequenzen für den Betrieb mit: „Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie ist für die Weinkontrolle nicht zuständig, sodass wir keine Kenntnis zum angesprochenen Verfahren haben.“ Ob man sich um Informationen kümmern wolle und werde, dazu sagte Hofer nichts.

Inspiration für missbräuchlichen Alkoholkonsum

Die LUA kritisierte ferner „ Kennzeichnungsmängel“ bei der Angabe „Life-Work-Balance“ sowie „Am Bes­ten zum Ausgleich trinken“ bei einem Deutschen Wein eines sächsischen Herstellers, da diese Aussagen als Inspiration für einen (missbräuchlichen) Alkoholkonsum angesehen würden. Es werde „der Anschein erweckt, dass Alkoholgenuss als ‚Aus­gleich’ (gemeint ist offenbar zur Arbeit) sowie als Bestandteil einer ausgeglichenen ‚Life-Work-Balance’ förderlich bzw. gar notwendig ist – dies wurde als irreführend beurteilt.“ Ein „Life-Work-Balance“-Secco war auch Tage nach Veröffentlichung des LUA-Berichts über ein Weingut in Diesbar-Seußlitz bestelllbar. Als Abfüller ist „Maria Lehmann Weine“ angegeben. Maria Lehmann vom Weingut erklärte auf Anfrage, sie habe erst am 15. Juli – also auch Tage nach Veröffentlichung des Jahresberichts und nach der Presseanfrage im Landratsamt – erstmals von der Kritik erfahren. „Aktuell sind wir in Klärung, wie es mit dem Namen weitergeht“, so Maria Lehmann. „Bisher haben wir keine Unterlassung, dass wir den ‚Life-Work-Balance’-Secco mit dieser Bezeichnung nicht verkaufen dürfen.“ Die Bezeichnung „Life-Work-Balance“ in genau dieser Reihenfolge solle die Lebenseinstellung der ehemaligen Weinkönigin zum Ausdruck bringen, sagte sie.

Perlwein als Brause bezeichnet

Das sächsische Verbraucherschutzministerium verwies bei der Zuständigkeit für diese Produktlinie auf die kommunale Lebensmittelüberwachung des Kreises Meißen. Vom dortigen Landratsamt hieß es, man habe erst durch die Medienanfrage von dem Fall erfahren. „Ihre Anfrage wurde zum Anlass genommen, in den von Ihnen zitierten Jahresbericht der Landesuntersuchungsanstalt Einsicht zu nehmen.“ Weiter heißt es: „Die Bemängelung der Phantasiebezeichnung/Zusatzbezeichnung ‚Life-Work-Balanc’ ist nicht geeignet, ein rechtssicheres sofortiges Verkehrsverbot zu begründen.“ Unabhängig davon „erfolgte in diesem Vorgang entsprechende amtliche Veranlassung“, heißt es weiter – freilich ohne jedoch zu erläutern, was genau veranlasst wurde.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Landesuntersuchungsanstalt bemängelte im Jahresbericht zudem einen deutschen Perlwein, der als „Brause“ bezeichnet wurde und damit den Eindruck erwecken könne, es handele sich um ein alkoholfreies Getränk. Probleme hatten Hersteller wieder mit der korrekten Bezeichnung von Glüh- sowie Fruchtweinen und Mischgetränken: „Ein mehrfach als Probe eingereichter Weincocktail eines säch­sischen Herstellers musste wegen der Verwendung des Begriffs „Secco“ formal beanstandet werden. Als „kurios“ bezeichnet die LUA eine „bereits in geöffnetem Zustand eingereichte Beschwerdeprobe, die als Aromatisierter weinhaltiger Cocktail etikettiert war, sich bei der sensorischen und analytischen Prüfung aber als Spirituose (vermutlich Obst­brand) entpuppte.“ Wie das passieren konnte, bleibt offen: „Die Umstände dieser drastischen Fehlabfül­lung ließen sich im Nachhinein nicht mehr rekonstruieren, eine Panne im Abfüllbetrieb erscheint aber praktisch ausgeschlossen“, so die Landesbehörde.

Von Lars Müller