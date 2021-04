Meißen: Bauhof spart nun Energie und Strom

Meißen

Das Werkstattgebäude des Meißner Bauhofs wurde energetisch saniert. Für die Sanierung des an der Jaspisstraße im Stadtteil Triebischtal befindliche Gebäude investierte die Stadt rund 760.000 Euro. Zudem wurden die Baumaßnahmen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mit rund 400.000 Euro unterstützt. Derzeit laufen noch Restarbeiten an der Fassade. Der Innenausbau ist bereits abgeschlossen.

Ob Bänke, Bühnenaufbauten, Verkehrsschilder, Zäune oder Spielgeräte – in der Werkstatt eines Bauhofes wird vieles auf Vordermann gebracht, was ein gepflegtes Stadtbild ausmacht. Nun war auch mal das Gebäude selbst dran und werde in Zukunft laufende Kosten sparen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Dämmung, Energieeffizienz, kurze Wege

Die neu eingebaute Innenwanddämmung verhindert Wärmeverluste über die Wände. Gleichzeitig wurden die Fenster in Absprache mit der Denkmalschutzbehörde aufgearbeitet und innen mit einer zweiten Fensterebene verdichtet. Der Fußboden, über den viel Wärme ins Erdreich verloren ging, wurde ebenfalls gedämmt. Im Gebäudeinneren verringern eine zusätzliche Wand und gedämmte Zwischendecken den Energieverlust der beheizten Räume. Bauwerksabdichtungen und die sanierte Fassade verhindern, dass Wärme nach außen dringt.

Neben der Wärme, wurde auch an den Stromverbrauch gedacht und eine neue, energiesparende Beleuchtungsanlage installiert. Der denkmalgeschützte Bau mit der charakteristisch roten Klinkerfassade und rund 360 Quadratmetern Fläche soll nun allen Anforderungen an eine moderne und energiesparende Arbeitsstätte entsprechen. Eine nachhaltige Investition, findet die Stad. Denn insgesamt werden die Betriebskosten dauerhaft gesenkt und die CO2-Einsparung erhöht.

Neben Energie und jährlich rund 20 Tonnen CO2 spart der Bauhof künftig auch Zeit: Mit den verbesserten Bedingungen konnte auch die Tischlereiwerkstatt in das Gebäude einziehen. Dadurch verkürzen sich für die Mitarbeiter viele Wege und Arbeitsabläufe werden einfacher. Im Obergeschoss befindet sich neben den Umkleiden nun auch das Archiv des Bauhofs.

Das Planungsbüro Stefan Hamann aus Nünchritz hat die Entwurfsplanung übernommen. Für die Planung der haustechnischen Anlagen waren das Technische Büro Kießling GmbH und das Ingenieurbüro Lutz Feistauer verantwortlich. Bis Mitte des Jahres werden noch letzte Arbeiten an den Außenanlagen, beispielsweise die Wege zu den Eingangstüren, abgeschlossen. Dann ist das Werkstattgebäude rundum erneuert.

Von Sören Hinze