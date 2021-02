Meißen

Die Arita-Grundschule möchte Unesco-Projektschule werden. Deshalb hat sich die 2019 in Meißen neu eröffnete Bildungseinrichtung um die Aufnahme beworben. Das sei ein langwieriger, aber lohnender Prozess, betont der Schulleiter Patrice Hübsch: „Durch die vielfältigen Projektinhalte und Themen, die unsere Bewerbung begleiten werden, profitieren die Schüler genauso wie die Lehrer.“

Kultur des Friedens und der nachhaltigen Entwicklung

Die Bewerbung verläuft in drei Stufen: Zunächst wird man als interessierte Schule Mitglied im Netzwerk auf Länderebene, dann als mitarbeitende Schule auf Bundesebene und schließlich zur anerkannten Unesco-Projektschule. Auf jeder Stufe muss eine Schule mindestens zwei Jahre aktiv mitarbeiten, bevor sie einen Antrag für die nächste Stufe stellen kann. Ziel ist es, an der jeweiligen Schule eine Kultur des Friedens und der nachhaltigen Entwicklung zu etablieren. Fundament hierfür sind bestimmte global gültige Themenbereiche, von denen sich jede Bewerberschule mindestens drei aussuchen sollte.

Die Arita-Grundschule hat die Themen Menschenrechts- und Demokratiebildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, interkulturelles Lernen und Unesco-Welterbebildung gewählt.

Patrice Hübsch und die Kollegen aus Schule und Hort haben für die Bewerbung Vorschläge erarbeitet, wie diese Schwerpunkte ins Schulleben einfließen könnten: Geplant sind etwa Formate, in denen bereits die jüngsten Schüler lernen, an wichtigen Entscheidungen teilzuhaben und Konflikte friedlich zu lösen. Beispielsweise eine Kinderkonferenz oder ein Schülerparlament. Das Thema nachhaltige Entwicklung rückt dagegen beim gemeinsamen Anlegen einer Blühwiese und anhand weiterer praktischer Beispiele im Sach- und Werkunterricht in den Mittelpunkt. „Besonderes Augenmerk soll an der Arita-Grundschule künftig auf dem interkulturellen Lernen und einem vielfältigen Miteinander liegen“, sagt der Schulleiter. Dazu will man eine Partnerschaft mit einer Schule im japanischen Arita knüpfen und gemeinsame Projekte umsetzen. Vielfalt und Empathie werden aber auch darüber hinaus im Schulalltag immer wieder eine Rolle spielen.

Wer Unesco-Schule werden möchte, muss sich natürlich auch mit dem Welterbe auskennen. Um die Schülerinnen und Schüler hier zu Experten zu machen, sei unter anderem eine Klassenfahrt in die Welterbe Montanregion Erzgebirge geplant. Das immaterielle Weltkulturerbe, wie die Porzellanmalerei, Blaudruck oder Märchenerzählen, werde in Unterricht, Hort und Ganztagsangeboten auf dem Plan stehen. Vielleicht rückt dieses Thema für die Kinder aber auch bald noch näher, schließlich will Meißen selbst Unesco-Weltkulturerbe werden.

Von Sören Hinze