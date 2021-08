„Mein Kasper und ich...“ – Ausstellung und Festwoche in Hohnstein

Hohnstein

Der Kasper ist kein Teil der „Achse des Bösen“, sondern steht auf der Seite des Guten. Er beschützt seine Großmutter, schlägt die Räuber in die Flucht und gibt dem bösen Krokodil, was es verdient: saftige Maulschellen. Auch heute ist er noch Held vieler Kinder, so wie Spidermann, Asterix oder Luke Skywalker. Das war aber nicht immer so.

Bevor der gutmütige Spaßmacher mit der lustigen Mütze und der langen Nase den Weg als moralische Instanz in die Kinderzimmer fand, um dort zum Zähneputzen anzuleiten, was ungefähr zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts geschah, vagabundierte er mit fahrenden Theatern über das Land. Bei seinen Auftritten auf Marktplätzen und Gaststuben gerierte er sich als ungehobelter Bursche mit starker Neigung zur Konsumption alkoholischer Getränke, der krakeelte und auf alles einprügelte, was ihm in die Quere kam.

Max Jacob verband Tradition und Moderne

Aber irgendwann setzte doch ein Wandel ein. Eine erste Reform des Handpuppenspiels erfolgte zwischen 1830 und 1870. Zum einen wurde aus der europäischen Hauptfigur, auch in Deutschland nach dem neapolitanischen Vorbild „Polichinelle“ genannt, eine nationale: der Kasper. Dabei wurde die sozial niedere Verortung der Figur durch eine närrische Komponente ergänzt. Zum anderen wurde die Figur – wie auch anderswo in Kontinentaleuropa – zivilisiert.

Viel später war es dann insbesondere der am 10. August 1888 in Bad Ems geborene und sich zeitweise in der „Wandervogel“-Bewegung engagierende Puppenspieler Max Jacob, der Tradition und Moderne zu verbinden wusste und so den Kasper aus der traditionellen Rolle herausholte, ihm eine neue, zeitgenössische Note gab sowie bürgerliche und pädagogische Züge verlieh. Seit Jacob tut Kasper Gutes, nicht selten mit Hilfe der Kinder. Kasperle hat tolle Ideen, fragt aber gern die Kinder um Rat und ist für jeden Tipp dankbar.

1921, vor hundert Jahren also, hob sich erstmals der Vorhang für den Hohnsteiner Kasper. Entsprechend richtet man im für sich als „Burgstadt am Fels“ werbenden Hohnstein in der ehemaligen Bibliothek in der Rathausstraße 10 die Schau „,Mein Kasper und ich ....’ Lebenserinnerungen eines Puppenspielers“ aus, um das Jubiläum gebührend zu würdigen.

Original-Spielfiguren, Fotos, Schriften, Plakate und Filme

Präsentiert werden in der von den Städtischen Sammlungen Sebnitz ausgerichteten Sonderausstellung viele Original-Spielfiguren sowie allerlei Fotos, Schriften, Plakate und Filme aus dem Nachlass von Max Jacob. Es liegen sogar jede Menge unterschiedlichster Handpuppen zum Selberspielen bereit – und zwar nicht nur für die jüngeren Gäste“, wie auf der Homepage der Stadt Hohnstein versichert wird.

Man erfährt, dass der erste Kasper, den der damals in Hartenstein im Erzgebirge bei einer Kriegerwitwe zur Untermiete wohnende Jakob in einem Spielwarengeschäft kaufte, eine billige Figur war, „die erschien mir hässlich und unansehnlich“, wie Jacob später in seinen Erinnerungen schrieb. Es war die aus Mitau im baltischen Kurland stammende Elisabeth Grünwaldt (hier warum auch immer Grünwald geschrieben), die den Kasper einer gründlichen Schönheitskur unterzog. Wozu gehörte, dass die Mütze aus Holz entfernt und durch eine Zipfelmütze aus Stoff ersetzt wurde, mit der der Kasper auch herumwirbeln konnte. Das Gesicht bekam neue Farben, das Kleid wurde mit der Hand geschneidert.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese Figur wurde der Stammvater aller Hohnsteiner – und prägt bis heute das landläufige Bild. Grund dafür ist auch die große Verbreitung der von dem Holzbildhauer Theo Eggink und der Kostümschneiderin Elisabeth Grünwaldt für seine Bühne gestalteten Puppen. Zu Eggink wird vermerkt: „Die Gesichter seiner Köpfe hatten Seele und Ausdruck, jede Figur war individuell“. Mit seinem Talent überzeugte Eggink auch die Fachleute der Dresdner Kunstakademie und so begann er 1924 (Max Jacob und seine Kasperfamilie spielten in diesem Jahr in Ostpreußen) als Meisterschüler seine Ausbildung.

„Zu Jacobs Verdiensten gehören die differenzierte Puppenführung und Sprachbehandlung, die die Figuren über die Typisierung im traditionellen Handpuppenspiel hinausweisen ließen“, wie auf der Online-„Sächsische Biografie“-Reihe des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V. zu lesen ist. In der Hohnsteiner Schau wird versichert, dass Jacobs Rolle des Kaspers „von dem freien und spontanen Hin und Her mit dem Publikum“ lebte.

So ziemlich das erste Stück, das Max Jacob spielte, war „Der Schweinedieb“, das von einem Mann namens Dr. Paul aus Dresden in sächsischer Sprache verfasst und in einem Leipziger Verlag erschienen war. Jacob schuf dann neue Kasperstücke, die auf regionalen Sagen oder aktuellen Ereignissen beruhten und oftmals auch parodistischer Art waren. Er ließ auch Raum für freie Improvisation in der direkten Kommunikation mit den Zuschauern.

Was seine Herangehensweise anging, notierte Jacob mal: „Das wahre Leben der Puppen kann weder gelehrt noch nachgemacht werden. Es muss einer schon eine Portion Kasperblut in sich haben, um den Kasper spielen zu können.“

Deutlich gemacht wird, dass das Handpuppenspiel „eine Groschenangelegenheit“ war, weshalb mehrere Vorstellungen am Tag gespielt werden mussten, um über die Runden zu kommen. Es gab Augenblicke, in denen Jacob darüber nachdachte, in seinen Beruf als Buchhalter zurückzukehren, letztlich war die Leidenschaft zum Puppenspiel übermächtig. Zusätzliche, „wenn auch bescheidene Einnahmen erbrachte sein kleiner kunsthandwerklicher Laden“, den seine Frau Marie mit Elisabeth Gründwaldt betrieb.

Goldmedaille in Paris

Nach einem ersten Auftritt 1924 und einigen weiteren Gastspielen dort war Jacob mit seiner Puppenbühne ab 1928 auf Dauer in Hohnstein ansässig. Zwei Jahre später etablierte sich bereits eine zweite Bühne unter der Leitung von Hans Wickert und ebenfalls im Jahr 1930 begannen Radio-Sendungen für das Kinderprogramm des Leipziger Rundfunks.

Schließlich erhielt 1934 die Gruppe von der Stadt Hohnstein ein „Kasperhaus“ zur Miete. 1937 spielten „Die Hohnsteiner“ auf der Weltausstellung in Paris und wurden mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Es folgte ein erster Kino-Vorfilm mit dem Titel „Der betrogene Räuber“. Alles half, das Image zu verbessern.

Jacob und seine Spieler waren bis dato oft gefragt worden, wann sie denn wieder einen ordentlichen Beruf auszuüben gedenken. Ein Schuldirektor trat nach einer Aufführung sein Erstaunen kund, indem er anmerkte: „Die Herren rekrutieren sich scheinbar aus gebildeten Kreisen.“ Wie auch immer: Während des Zweiten Weltkrieges wurden die Puppenspieler zur Truppenbetreuung an der Ostfront eingesetzt. Es wäre interessant zu wissen, ob und wie der Kasper, als Figur die hölzerne Verkörperung der Unbotmäßigkeit und Aufmüpfigkeit, in der NS-Diktatur „gleichgeschaltet“ war.

Die Nachkriegszeit wird in der Schau nicht groß thematisiert. Der Vollständigkeit halber an dieser Stelle: Max Jakob entschied sich nach 1945 für einen Neuanfang im Norden der Bundesrepublik Deutschland. Das aktive Puppenspiel beendete Max Jacob 1953, er starb dann 1967 in Hamburg. Seine Grabstätte befindet sich auf dem kleinen Hohnsteiner Friedhof direkt neben dem Hohnsteiner Puppenspielhaus. Dort ruhen auch seine Frau Marie sowie seine Mitstreiter Theo Eggink und Elisabeth Grünwaldt.

„Unser Kasper wird 100“ lautet das Motto der Festwoche, die vom 9. bis zum 14. August im Hohnsteiner Max Jacob Theater Theater ausgerichtet wird. Angesetzt sind u.a. die Lesung „Mein Kasper und ich“ (9.8., 17 Uhr), Kasperaufführungen wie „Der Schweinedieb“ (10.8., 15 Uhr) oder eine Familienwanderung auf dem Hohnsteiner Kasperpfad mit Kasperfilm im Anschluss (12.8., 16 Uhr). Für den Bildungsbürger gibt es eine „Faust“-Aufführung (13.8., 20 Uhr), zudem einen Fachvortrag (14.8., 19 Uhr). Die Sonderausstellung ist bis Ende Dezember, Fr. bis So. 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Von Christian Ruf