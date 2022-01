„Mein Baum –  mein Dresden“: Kirchgemeinden pflanzen jetzt in der Region Bäume

Wachau

Stürme, vor allem aber der Borkenkäfer, haben dem Kirchenwald bei Wachau nördlich von Radeberg schwer zugesetzt. Etliche kahle Flächen haben sie zwischen den Laubbäumen zurückgelassen. Nun aber recken sich dort dünne Stecken aus dem Boden, markiert mit grüner, blauer und rosa Farbe. Damit niemand sie aus Versehen umtritt, aber auch, um hungrige Rehe davon fernzuhalten, wie Rudolf Möller erklärt, der Vorsitzende des Kirchbauvereins Wachau. Er und einige andere Leute aus dem Dorf, unter ihnen etliche Kinder, schöpfen Wasser aus der Kleinen Röder in Gießkannen und Eimer, um den jungen Setzlingen mit einem extra Guss gutes Einwurzeln zu ermöglichen. Um die 3000 sind es insgesamt.

550.000 Bäume für Dresden

Gepflanzt haben sie etwa 50 Leute aus der Region, darunter auch Mitglieder der Kirchgemeinden von Wachau und benachbarten Orten – in einer großen Gemeinschaftsaktion. Möglich geworden ist sie, weil Revierförster, Kirchgemeinden, der Kulturverein Orla in Wachau und eine Stiftung zusammenfanden.

„Wilderness International“ heißt die Stiftung, ihren Sitz hat sie in Dresden. Mit Crowdfunding, einer Methode, bei der eine große Zahl von Menschen sich mit unterschiedlich hohen Beträgen beteiligt, auch vielen kleineren, haben die Akteure bei mehr als 3200 privaten Spendern und Unternehmen Geld gesammelt. Damit wollen sie in der sächsischen Landeshauptstadt insgesamt 550 000 Bäume pflanzen, so viele etwa wie die Stadt Einwohner hat. 2019 starteten sie die Aktion unter dem Motto „Mein Baum – mein Dresden“. Vom Echo waren sie selbst überwältigt. Spender und Bäume haben sie genug. Woran es nun aber fehlt, sind freie Flächen im Stadtgebiet. Deshalb haben sie ihre Aktion auf die Randgebiete ausgedient.

Es ist nur eine von mehreren Initiativen der Stiftung. In Schulen organisieren sie außerdem „Wildnisläufe“. Bei denen gehen ganze Teams von Schülerinnen und Schülern an den Start. Für jede Runde, die sie laufen, zahlen Sponsoren, die sie zuvor gesucht haben, einen festgelegten Betrag. Von dem Geld erwirbt die Stiftung Flächen in Peru und Kanada, die sie aufforstet, um die Regenwälder dort zu retten.

Gegen die Fichten-Monokultur

Dieses Anliegen hat Sabine Zimmermann-Törne überzeugt, das wollte sie mit ihrem Kulturverein Orla in Wachau unterstützen. Deshalb hat sie in das Begleitprogramm ihres Kunstprojektes „ReWIR 3 – Aktionsraum Mensch, Pflanze, Tier“ im alten Pfarrhaus nicht nur Exkursionen für Schüler in die Dresdner Heide und ins Seifersdorfer Tal aufgenommen, sondern auch für die Stiftung und deren „Pflanzparty“ geworben. Die Ausstellungs- und Medienplanerin hat die großen Zusammenhänge im Blick. „Wir stecken ja in einem Dilemma“, erklärt sie. „Mit unserem Leben verbrauchen wir Raum. Welchen Raum können wir noch der Natur überlassen?“

Michael Hartung, der Revierförster, habe ihm den Gang der Dinge im Kirchenwald so erklärt, berichtet Pfarrer Jan Schober, der ebenfalls bei der Aktion dabei ist: „Überlassen wir die Aufforstung der Natur, haben wir wieder Fichten. Oder wir helfen nach, um den Wald zu bekommen, der in diese Region passt.“ Experten von Wilderness International hätten mit Bodenproben eingehend untersucht, was hier an Vegetation möglich und nötig sei. Die alte Fichten-Monokultur auf keinen Fall.

Gepflanzt worden seien deshalb vor allem heimische Laubbäume, zum Beispiel Eichen, Buchen, Ahorn, sagt Rudolf Möller. Dazu Waldhasel, Schlehe, Holunder und Weißdorn. „Die Setzlinge stammen aus Baumschulen unserer Region.“ Nicht in Reihe, sondern in Gruppen seien sie in den Boden gebracht worden – „wie in einem naturbelassenen Mischwald“.

Unideologisch und praktisch

Auf besonderen Wunsch von Pfarrer Jan Schober kamen auch ein Dutzend Vogelbeerbäume dazu. Die sind im Erzgebirge und in der Chemnitzer Region verbreitet, wie er erzählt. Dort war der geborene Oberlausitzer evangelischer Pfarrer, ehe er nach Seifersdorf kam, den Nachbarort. Die eher traditionell und konservativ geprägten Alteingesessenen hier betrachteten die rot-grüne Umweltpolitik mit viel Skepsis. „Eine Aktion wie diese aber ist ganz unideologisch und praktisch“, hat er gemerkt. „Da sind sie mit ihrer Erfahrung gefragt und können mitreden. Einen Baum haben viele hier schon mal gepflanzt.“ Ihren Wald besitze die Kirchgemeinde seit Jahrhunderten. „So können wir als Kirche zeigen, dass Bewahrung der Schöpfung im Grunde etwas Urkonservatives mit langer Tradition ist.“

Kirchgemeinden besitzen Angaben des sächsischen Umweltministeriums zufolge rund zwei Prozent der gesamten Waldfläche des Freistaates – rund 10 400 Hektar. Das entspricht etwa einem Drittel des Stadtgebietes von Dresden. Bäume zu pflanzen, sei eine vergleichsweise leicht zu organisierende Gemeinschaftsaktion mit gut sichtbarem Ergebnis, meint Anne-Kristin Römpke. Die Umweltpsychologin ist Beauftragte der evangelisch-lutherischen Landeskirche für Schöpfungsverantwortung. „Das ist motivierend, schafft Gemeinschaft und kann der Auftakt für weitere Umweltschutzaktivitäten in anderen Bereichen des Gemeindelebens sein.“ Wald binde Kohlendioxid. „Er ist damit ein Puzzleteil zur Abmilderung des menschengemachten Klimawandels, der Gottes Schöpfung, wie wir sie kennen, als Ganzes bedroht.“ Außerdem biete er zahlreichen Tieren und Pflanzen Lebensraum, helfe, die Vielfalt der Arten zu erhalten. Nicht zuletzt diene er der Erholung, bilde ein Teil dessen, was vielen als „Heimat“ so wichtig sei. „Wald ist ein Ort, an dem das Geschenk Gottes an uns direkt erlebbar ist.“

Von Tomas Gärtner