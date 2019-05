Pirna/Heidenau/Dohna

Mehr als 500 Menschen haben am Mittwoch trotz Regenschauern gegen die Errichtung des Industrieparks Oberelbe (IPO) demonstriert. Dieser soll nach Plänen von Pirna, Heidenau und Dohna auf rund 140 Hektar Ackerfläche am Feistenberg in der Nähe des Barockgartens Großsedlitz und entlang des Pirnaer Autobahnzubringers entstehen. Dagegen hat sich vor allem aus Naturschutzgründen Protest unter Anwohnern geregt, der am 1. Mai seinen friedlichen Ausdruck fand: Zwei Menschengruppen, die sich mit jeweils einem Marsch von Pirna und Heidenau-Großsedlitz kommend auf einander zu bewegt hatten, schlossen sich zu einer langen Menschenkette zusammen.

Die Demonstration endete am späten Mittag mit einer Kundgebung auf dem Sportplatz im Dohnaer Ortsteil Krebs. Dort trugen sechs Redner Argumente vor, die gegen das umstrittene Vorhaben sprechen. So sorgen sie sich um das Landschaftsschutzgebiet „Großsedlitzer Elbhänge und Hochflächen“ mit dem Barockgarten Großsedlitz und fordern die Revitalisierung bestehender Industriebrachen.

Von df