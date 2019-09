Radebeul

In Vorbereitung des Aktionstages zur Verbesserung der Bedingungen in sächsischen Kindertagesstätten am 20. September hat sich auch der Elternrat im Ökumenischen Kinderhaus der Kinderarche Sachsen zusammengesetzt und überlegt, wofür sie sich mehr Zeit wünschen würden. „Kinder brauchen Kuschelzeit“ steht auf dem bunten Plakat, das dabei entstanden ist. Oder: „Zeit für Experimente“ und „Zeit für Ausflüge“. Auch „Geschichten vorlesen“ und „Zuhören“ ist da zu lesen. Vieles davon ist mit dem engen Personalschlüssel in sächsischen Kitas derzeit kaum zu verwirklichen.

Deshalb kämpft die sächsische Graswurzelinitiative „Die bessere Kita“ auch weiter für eine deutliche Verbesserung des Personalschlüssels in Sachsens Kitas, die Anerkennung der Vor- und Nachbereitungszeit, die Freistellung der Kita-Leitung für administrative Aufgaben und zusätzliches Verwaltungspersonal zur Unterstützung der Kita-Leitung. Zum Weltkindertag am 20. September ruft das Bündnis zu einer landesweiten Demonstration in Chemnitz auf und will dort unter der Überschrift „Weil Kinder (mehr) Zeit brauchen!“ auf seine Forderungen aufmerksam machen.

Von Birgit Andert