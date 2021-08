Radebeul

Auf dem Weingut von Karl Friedrich Aust in der Radebeuler Oberlößnitz sind seit wenigen Tagen die Bagger am Werk. Entlang der Hoflößnitzstraße erhält die Anlage eine neue Kellerei. Das Bauprojekt ist die dritte große Erweiterung in der rund 400-jährigen Geschichte des Weinguts. Bis zum Jahresende soll der Rohbau stehen.

Der Neubau ist elf Meter breit und über 35 Meter lang, wobei sich die Kellerei nach hinten etwas verbreitert. Der Baukörper wird aus drei Elementen bestehen und wächst quasi in das ansteigende Grundstück hinein. Während der Südkopf, wo Wirtschaftsräume und Büros geplant sind, ebenerdig beginnt, befindet sich der nördliche Teil des Gebäudes in 2,60 Metern Tiefe. Dort sind der Tank- und Pressraum der Kellerei vorgesehen. Darüber entsteht eine Dachterrasse, auf der Gäste bei einem Glas Wein in die Landschaft der Oberlößnitz blicken können, wie Karl Friedrich Aust verrät.Der mittlere Baukörper wird mit einem temperierten Flaschenlager ausgestattet.

Bis zu 5000 Kilogramm Trauben müssen die Mitarbeiter schleppen

„Bisher verarbeiten wir die Trauben in den historischen Kellereigewölben und im Pressraum im Erdgeschoss der Gutsanlage“, lässt der Weinbauer wissen. Die Arbeit in den Anlagen sei etwas besonderes, gleichzeitig aber auch mühsam. Teilweise pressen die Mitarbeiter des Weinguts bis zu 5000 Kilogramm Trauben pro Tag. Aktuell befindet sich der Pressraum im Turmhaus. Dort werden die Früchte händisch kistenweise in die Presse gehoben und im Anschluss wieder herausgehievt.

Die neue Kellerei erleichtert künftig die Arbeit auf dem Weingut. Quelle: Weingut Aust

Die Mitarbeiter pressen an rund 20 Tagen im Jahr, an denen bis zu 5000 Kilogramm durch die Gegend geschleppt werden. „Da freut man sich über jede Erleichterung“, sagt Aust. Er hofft, dass der Wein zum ersten Abstich im Dezember oder Januar schon im neuen Keller gelagert werden kann. Das Gebäude soll planmäßig bis Mitte 2022 fertig sein.

Neue Kellerei kostet knapp über eine Million Euro

Mit dem 450 Quadratmeter großen Neubau haben es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Weinguts vom Ernten bis zum Pressen künftig deutlich leichter: Dort können sie die Trauben von oben in die Weinpresse der gekühlten Kellerei schütten, wo die Moste schonend weiterverarbeitet werden. Möglich ist das, weil sich der Neubau dem natürlichen Gefälle des Grundstücks anpasst. Das Bauvorhaben wird knapp über eine Million Euro kosten.

Etwa drei Jahre hat die Planung der neuen Kellerei gedauert, bis die Bauarbeiten schließlich am Dienstag starteten. Für die Planung hat sich Weinbauer Aust bewusst Zeit genommen und stand in engem Kontakt mit Weinbauern aus der Region. Vor allem bei Schloss Wackerbarth holte sich der Radebeuler Winzer hilfreiche Ratschläge.

Erster bedeutender Umbau im 18. Jahrhundert

Die Ursprünge des Weinguts in der Oberlößnitz reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Bereits damals wurden die Weinberge bewirtschaftet. Der älteste Teil der Anlage ist das Meinholdsche Turmhaus entlang der Weinbergstraße. Der Fachwerkbau entstand um 1650 zunächst ohne Turm. Der Dachstuhl wurde Befunden zufolge im frühen 18. Jahrhundert ergänzt – das war die erste bedeutsame Vergrößerung des Weinguts.

Der Dresdner Hofbuchdrucker C.C. Meinhold hatte das Grundstück Ende des 18. Jahrhunderts erworben. Nach einem Blitzeinschlag ließ Meinholds Enkel das Haus im Jahr 1844 umfassend renovieren und den Turm zur heutigen Doppellaterne zurückbauen. Der Turmeingang wurde vermutlich zur Jahrhundertwende zugemauert. Ein Semperschüler und Schwiergsohn Meinholds errichtete später im Jahr 1852 eine Villa im toskanischen Stil. Auch der Nordflügel des Turmhauses wurde erneut vergrößert, sodass kleine Stallungen und die Wohnung des Weinpächters Platz darin hatten.

Das Grundstück in Radebeul befindet sich seit 1975 im Eigentum der Familie Aust. Nach einer umfangreichen Bauphase eröffnete im August 2006 das Weinhaus Aust.

In den kommenden Wochen plant Aust Führungen über das Weingut rund um den Kellereineubau. Im Anschluss ist eine Weinprobe geplant. Vom 28. bis 29. August steht die Anlage zum Tag des offenen Weinguts für Interessierte offen. Auch dazu sind Führungen geplant.

Von Sabrina Lösch