Pirna

Das Geibeltbad Pirna eröffnet am 1. Juni eine neue Sauna-Ruhezone. In den zurückliegenden zwölf Monaten hat der Badkomplex an der Rottwerndorfer Straße an seinem Eingangsbereich einen Anbau erhalten. Der erweitert in seiner unteren Etage die Saunalandschaft.

Konkret ist dort für die Saunagänger eine neue, von Nutzern immer wieder angeregte zusätzliche Ruhezone entstanden. Ab Sonnabend, 1. Juni, kann der neue Bereich genutzt werden. Auf einer Fläche von 155 Quadratmetern stehen nunmehr rund 20 neue Liegeplätze in einer gesonderten Ruhezone bereit. Im ersten Stock des Gebäudekomplexes wurden zusätzliche Räume mit Büros sowie ein Aufenthaltsraum mit Küche sowie Umkleiden für die Mitarbeiter des Geibeltbades geschaffen. Damit verbessern sich die Arbeitsbedingungen für über 40 Mitarbeiter, die sich tagtäglich um Sicherheit, Hygiene und Sauberkeit, das Wohlbefinden der Gäste sowie um die gesamte Technik des Bades kümmern. Die Erweiterung des Bades kostete rund 1,3 Millionen Euro.

Die Stadtwerke Pirna als Betreiber des Geibeltbades bedanken sich bei den Saunagästen für ihr Verständnis, das sie wegen der Beeinträchtigungen während der Bauphase entgegengebracht hätten, und wünschen nun ein noch entspannteres Saunieren. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten wird auch der dadurch gesperrte Durchgangsweg entlang der Gottleuba vom Geibeltbad zum „aktiv“-Sportzentrum wieder freigegeben.

Von Daniel Förster