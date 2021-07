Mega-Bauprojekt Questenberg-Schule in Meißen ist im Endspurt

Meißen

Die Gerüste an den Außenmauern sind weg, der Trockenbau im Inneren des Gebäudes beendet. Seit September 2019 wird die Questenberg-Grundschule in Meißen saniert. Nach ungefähr fünf Monaten Bauverzögerung geht es in den Endspurt.

Dem Eröffnungstermin der Schule im Februar 2022 zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres steht nichts entgegen. Das teilte Martin Trepte, Projektmanager der Firma HPM Henkel, bei der jüngsten Stadtratssitzung in Meißen mit, wo er den aktuellen Stand des Bauprojekts vorstellte. Dass die Schüler nach den Winterferien in die neuen Räume einziehen können, habe oberste Priorität. Verzögerungen für Schüler wären laut Martin Trepte „ein Supergau“.

Größtes Bauprojekt der vergangenen Jahrzehnte

Die vor dem Baustart abgerissene Turnhalle ist einem modernen Neubau gewichen. Der Standort wurde außerdem um ein zweites Schulgebäude erweitert. In die Sanierung des Schulstandortes investiert die Stadt Meißen rund 15,5 Millionen Euro. Das Umbauprojekt ist das größte der Stadt Meißen seit der Wende.

Der erhaltene Altbau der Schule sei, so der Projektmanager, „so gut wie fertig“: Die Wände sind gespachtelt, die Trockenbaudecken eingebaut und der Schlosser hat alle Geländer fertig. Jedes Klassenzimmer soll mit einem Waschbecken ausgestattet werden. Besonders stark vom Umbau betroffen ist das Treppenhaus in den bestehenden Bereichen, das künftig das alte mit dem neuen Gebäude verbindet. Im nächsten Schritt wird der Boden im Innenhof verlegt. Auf dem Gelände der Questenberg-Schule ist eine Kletterwand geplant.

Auch im Innenbereich des neuen Schulgebäudes hat sich viel getan in den vergangenen Monaten. So sind die Fenster in der Mensa bereits eingesetzt und auch die Wände sind gestrichen.

Neu errichtete Turnhalle so gut wie fertig

„Am weitesten vorangeschritten ist aber die Turnhalle“, berichtete der Projektmanager. „Hier sind wir nahezu fertig.“ Der Sportboden sei bereits eingebaut und mit einer Schutzlage versehen. Ebenso stehen die Sportgeräte an Ort und Stelle, ist die Lüftung bereits in den Decken integriert. Seit rund einem Monat seien nun die Maler in der Turnhalle am Werk. Die sind unter anderem für die Bodenlasuren zuständig.

Auch in anderen Bereichen des Neubaus stehen nun Malerarbeiten auf der Tagesordnung. „Wir sind sehr gut im Rennen“, sagte Trepte bei der Stadtratssitzung. Zwar sei das im Herbst 2019 begonnene Bauprojekt fünf Monate in Verzug, doch die Questenberg-Schule pünktlich zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2011/2022 bezugsfertig, versprach der Projektmanager. Der bauliche Fertigstellungstermin sei für Weihnachten angesetzt. Danach würden unter anderem noch Abnahmen und Restarbeiten folgen.

Differenzen in Abstimmungen führten zum Verzug

Grund für die Verzögerungen seien Abstimmungsschwierigkeiten bei der Statik gewesen. „An manchen Stellen ist es zu gewissen Differenzen zwischen ausführender Firma und Planer gekommen“, erläuterte Martin Trepte. Das sei bei Bauprojekten allerdings keine Seltenheit. „Wir haben alle Differenzen geklärt, aber das hat natürlich Zeit gekostet.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Projektmanager wies auch darauf hin, dass die Außenanlagen der Questenberg-Schule bis zum Februar nicht mehr vollständig fertig gestellt werden können. Das betrifft sowohl die Feuerwehrzufahrt als auch den Spielplatz auf der sogenannten Insel nahe der Turnhalle. Beide Bereiche werden zum Bezugstermin voraussichtlich noch nicht asphaltiert sein. „In Abstimmung mit dem Bauherrn sind das Einschnitte, die verkraftbar sind“, so Trepte.

Optimistisch zeigte sich der Projektmanager dafür bei den Kosten. Das zur Verfügung stehende Budget könne eingehalten werden. Laut Prognose sollen sogar 28 000 Euro übrig bleiben, die aber als „Projektreserve“ deklariert werden.

Stadtrat stimmte über Vergabe der Tischlerarbeiten ab

Im Anschluss an Treptes Bauprojektbericht stimmten die Stadträte über die Vergabe der Tischlerarbeiten zum Ausbau in allen Gebäudeteilen ab. Der EU-weit ausgeschriebene Auftrag ging schließlich an die Firma Nitzsche GbR mit Sitz in Meerane. Deren Angebotspreis liegt bei knapp 555 000 Euro. Die Firma stellte in Aussicht, die Fristen zur Fertigstellung bis Jahresende einzuhalten.

Unterstützt wird das Bauprojekt der Stadt Meißen durch Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) für den Altbau, dem Programm Stadtumbau für Turnhalle und Freianlagen sowie aus dem Landesprogramm Schulische Infrastruktur für den Neubau der Schule.

Von Sabrina Lösch