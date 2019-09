Luisenstift Radebeul ersetzt Klimakiller

Radebeul

Das Gymnasium Luisenstift hat eine neue und effektivere Heizzentrale. Mit ihr verringert sich gegenüber der Altanlage der Kohlendioxidausstoß um rund 70 Tonnen im Jahr. Am Mittwoch übergaben die Stadtwerke Elbtal (SWE) das neue Blockheizkraftwerk (BHKW) an die Stadt Radebeul und die Schule.

Im Zusammenhang mit der Erweiterung des Luisenstifts um einen Anbau haben die SWE die Wärmeversorgung auf neue Füße gestellt. Bisher waren auf dem Areal des Gymnasiums zwei Heizanlagen vorhanden. Das neue Konzept sah den Rückbau einer Anlage vor. An ihrer Stelle wurde eine BHKW-Anlage installiert, die Wärme und Strom erzeugt.

Das neue BHKW deckt rund 60 Prozent des Wärmebedarfs des Gymnasiums ab, die restlichen 40 Prozent kommen von der im Heizkeller verbliebenen Bestandsanlage.

Mit dem BHKW und einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Anbaus, bestehend aus rund 70 Modulen, wird zugleich ein großer Teil des Strombedarfs des Gymnasiums gedeckt. Das Gymnasium verbraucht circa 160 000 Kilowattstunden (KWh) im Jahr. Mit der neuen Lösung werden 93 000 KWh (58 Prozent) durch das BHKW produziert. Die Photovoltaik-Anlage liefert 16 000 KWh für den Eigenbedarf und deckt damit weitere zehn Prozent des Strombedarfs des Gymnasiums.

Rund 220 000 Euro haben die Stadtwerke in die Umrüstung des Blockheizkraftwerkes investiert. Es ist das 14. BHKW, das die SWE in ihrem Versorgungsgebiet in Radebeul und Coswig errichtet haben.

Von Silvio Kuhnert