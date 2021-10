Niederau

Dieser Coup hatte für Aufsehen gesorgt: Kupferdiebe hatten sich in der Nacht zum 23. Juli still und leise aufs Bahngelände an der Weinböhlaer Straße in Niederau geschlichen und 57 dort abgestellte Lokomotiven ausgeschlachtet. Auf satte 45 000 Euro war der Schaden damals geschätzt worden – doch inzwischen steht fest: Der fällt noch weitaus höher aus. Von den Dieben fehlt allerdings weiterhin jede Spur.

Das Gelände ist in der Hand der Usedomer Eisenbahngesellschaft (UEG), die Bahn hat hier quasi zur Untermiete dutzende ihrer Loks der Baureihe 143 abgestellt. Weit über 600 dieser Elektrolokomotiven sind einst in der DDR gebaut worden, nach dem Mauerfall kamen sie noch viele, viele Jahre und auch sehr oft auf westdeutschen Gleisen zum Einsatz. Inzwischen werden sie nach und nach ausgemustert, landen dann wie in Niederau auf dem Abstellgleis.

Schaden genauer ausgewertet

Dort waren sie in einer milden Julinacht offensichtlich zur leichten Beute für Schrottdiebe geworden. Die Täter brachen die Türen der Lokomotiven auf und bauten darin die hauptsächlich aus Kupfer bestehenden Grundlastdrosseln aus. In 22 weiteren Loks, so hieß es seinerzeit von der Polizei, verschwanden zudem die ebenfalls kupfernen Zugheizkabel.

Inzwischen haben die Mitarbeiter der Bahn den Schaden genauer ausgewertet. „Nach gründlicher Begutachtung der Fahrzeuge hat sich herausgestellt, dass der entstandene Schaden um ein Vielfaches höher ist, als er ursprünglich von der Polizei beziffert wurde“, erklärte jetzt ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage – ohne eine genaue Summe zu nennen. Heißt aber: Der Schaden dürfte in jedem Fall im sechsstelligen Bereich liegen.

Verschiedene Verwendungszwecke für Loks

Laut Deutscher Bahn gab es für die in Niederau abgestellten Lokomotiven verschiedene Verwendungszwecke. „Je nach Zustand, Ausstattung und Bedarf standen die 57 dort abgestellten E-Loks zum Verkauf, zur Verschrottung und Ersatzteilgewinnung oder zum Wiedereinsatz“, so der Bahnsprecher. Wegen noch laufender Ermittlungen wollte sich das Unternehmen in der Angelegenheit nicht detaillierter äußern.

Dass die Ermittlungen noch laufen, bestätigte derweil auch die Polizei. Diese seien noch nicht abgeschlossen und werden weitergeführt, erklärt Lukas Reumund aus der Pressestelle der zuständigen Polizeidirektion in Dresden. „Täter sind noch nicht bekannt“, so der Sprecher – ebensowenig wie ein Zusammenhang mit ähnlichen Fällen. So habe es in Gröditz Ende September zwar einen Einbruch bei einer Firma gegeben, wo ebenfalls mehrere Drosselspulen aus Kupfer verschwanden. Aber: „Ein wirklicher Zusammenhang ist bislang nicht ersichtlich, außer dass es auch den Kupferdraht von Drosselspulen betraf“, so Lukas Reumund. Auch in diesem Fall werde noch ermittelt.

Von Sebastian Kositz