In Alten- und Pflegeheimen bleibt die Lage weiter angespannt. Am Samstag spitze sich diese im AWO Pflegeheim in Lohsa dramatisch zu. 51 der 62 Bewohner sowie 23 Mitarbeiter wurden hier positiv getestet.

Am Samstag rückte, aufgrund der Verschlechterung vieler positiv getesteter Bewohner, der ärztliche Bereitschaftsdienst an. Da viele Betroffene auch Symptome zeigten, kam auch der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes hinzu, um die weitere Versorgung mit dem Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst abzuklären.

Letztlich wurden 13 Bewohner in ein Krankenhaus gebracht. Besonders schwer Erkrankte, für welche die Aussicht auf Genesung schlecht steht, werden im Heim palliativ versorgt, wie uns Einrichtungsleiterin Katja Schwenk mitteilte. Die Bundeswehr wurde bereits angefordert und unterstützt ab Montag mit 4 Soldaten.

Von Christian Essler