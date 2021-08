Radebeul

An beiden Tagen des kommenden Wochenendes ist die Lößnitzgrundbahn doppelt besetzt. Eine Zuggarnitur wird von der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft (SDG) bereitgestellt, die andere von der Traditionsbahn Radebeul.

Wie der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) informiert, fahren die Züge ab Radebeul-Ost am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 8.26 Uhr, 12.56 Uhr, 17.26 Uhr und 18.56 Uhr in Richtung Moritzburg. Die gesamte Strecke bis Radeburg wird vier Mal abgefahren, jeweils ab 9.56 Uhr, 10.45 Uhr, 14.26 Uhr und 15.05 Uhr. Den Rückweg, von Radeburg über Moritzburg bis nach Radebeul, treten die Bahnen um 11.06 Uhr, 12.34 Uhr, sowie um 15.36 Uhr und 17 Uhr an. Des weiteren fahren vier Bahnen ab Moritzburg durch den Lößnitzgrund in Richtung Radebeul zu den Abfahrtzeiten 9.03 Uhr, 13.33 Uhr, 18.03 Uhr und 19.33 Uhr.

Der Verkehrsverbund Oberelbe veranstaltet momentan eine „Dankeschön-Aktion“, bei der Fahrgäste mit einer gültigen Abo-Monatskarte oder einem JobTicket während der Sommerferien unter anderem kostenlos mit der Lößnitzbahn verkehren können. Ansonsten können Tickets beim Schaffner gekauft werden. Die Fahrpläne der Lößnitzbahn sind auch im Netz zu finden.

Von Charlotte Wienberg