Lößnitzbach soll sein altes Flussbett zurückbekommen

Radebeul

Eingezwängt zwischen hohen Mauern fließt der Lößnitzbach ab Serkowitz in die Elbe, wenn er denn einmal Wasser führt. Dieser Kanal entspricht nicht einem naturnahen Bachlauf. Beim Hochwasser 2013 hat er zudem Schaden genommen. „Wir wollen den Lößnitzbach in ein natürliches Gewässer zurückverwandeln“, sagt Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos). Dafür benötigt er ein neues Bett. Denn er muss vom Abwasserkanal getrennt werden, mit dem er gemeinsam durch Serkowitz geführt wird.

Der Stadtrat entscheidet an diesem Mittwochabend, wie das Bächlein künftig ab der Eisenbahnbrücke bis zur Elbe fließen soll. Mehrere Varianten hat die Lößnitzstadt untersuchen lassen. Nach Abstimmung mit den Naturschutzbehörden kam eine sogenannte optimierte Vorzugsvariante heraus. Diese sollen die Räte zur Grundlage für die weitere Planung machen.

„Zurück zu den Wurzeln“

Nach der Umverlegung wird der Lößnitzbach den historischen Dorfkern von Serkowitz meiden, durch den er teilweise verrohrt jetzt noch verläuft. Sein neues Bett liegt ab der Eisenbahnbrücke weiter westlich von der Straße des Friedens hinter der Wohnbebauung und nicht mehr zwischen Fahrbahn und Gründstückeinfahrten. Er fließt am Weißen Haus vorbei, wo er in Höhe der jetzigen Einfahrt zum Jugendtreff die Kötzschenbrodaer Straße passiert. Danach macht er einen Schwenk nach Westen und fließt parallel zur Straße, biegt vor der Zufahrtsstraße zur ehemaligen Fährstelle nach Dresden-Gohlis ab und mündet schließlich in der Elbe.

Die optimierte Vorzugsvariante könnte auch unter der Überschrift „Zurück zu den Wurzeln“ stehen. Denn vor allem im Bereich der Elbwiese entspricht sie dem ursprünglichen Verlauf des Lößnitzbaches. „Optimiert“ heißt sie deshalb, weil die anfangs favorisierte Variante ab der Kötzschenbrodaer Straße auf geradem Weg über die Elbwiese zum Fluss führen sollte.

Im Laufe des Jahres 2023 könnte Baurecht vorliegen

Doch dieser Plan stieß auf Widerstände bei den Naturschutzbehörden, weil dann wieder ein tiefer Graben ausgebuddelt werden müsste wie beim jetzigen Kanal – jedoch mit einem viel breiteren Querschnitt, weil der Uferbereich bei einem naturnahen Gewässer aus einer Böschung bestehen muss. Der breite Graben wiederum würde das wertvolle Biotop der Elbwiese zerschneiden, während der alte Bachlauf am Wiesenrand bereits in einer Senke liegt.

Die optimierte Vorzugsvariante lag im Rahmen einer freiwilligen Bürgerbeteiligung im vorigen November öffentlich aus. „Es gab keine Einwände“, informiert Müller. Gibt der Stadtrat grünes Licht, bereitet die Verwaltung die Unterlagen für das erforderliche Planfeststellungsverfahren bis Ende dieses Jahres vor. Im Laufe des Jahres 2023 könnte laut OB Bert Wendsche (parteilos) das Baurecht vorliegen. Die Arbeiten sollen nach jetzigem Stand 2025 beginnen. Sie würden bis ins Jahr 2027 dauern. Die Kosten werden aktuell auf knapp 7,4 Millionen Euro geschätzt.

Von Silvio Kuhnert