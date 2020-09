Literaturfest Meißen findet statt – mit Abstand

Meißen

Von Freitag bis Sonntag lädt das 11. Meißner Literaturfest Bücherbegeisterte zum größten Open-Air-Lesefest Deutschlands ein. Insgesamt finden nach Angaben des Veranstalters 140 Lesungen – verteilt auf vier Lesebühnen – statt. Über die Hälfte der Texte tragen die Autoren selbst vor.

Zwei neue Lese-Orte

Neben den Lesungen können sich Interessierte auf ein reichhaltiges Musikprogramm und Poetry-Slams freuen. Sonntag endet das Literaturwochenende 17 Uhr auf der Marktplatzbühne mit der Vergabe des 2. Meißner Literaturpreises durch Thomas de Maizière. Der CDU-Bundestagsabgeordnete für den Landkreis Meißen ist Schirmherr der Veranstaltung.

Neben den aus den Vorjahren vertrauten Bühnen auf dem Marktplatz, dem Heinrichsplatz und dem Platz hinter der Frauenkirche gibt es in diesem Jahr zwei neue Lese-Orte – die Klosterruine Heilig Kreuz in der Leipziger Straße und den Heil- und Kräutergarten auf der Wiesengasse –, die mit Bücherflohmärkten und Lesungen mit teils musikalischer Untermalung aufwarten. Die Bühne für Kinder- und Jugendliteratur hat ihren Stammplatz hinter der Frauenkirche. Auch in diesem Jahr buhlen während des Poetry-Slams fünf Künstler um den Applaus der Zuschauer vor dem Meißner Theater.

Für unter anderem auch musikalische Abwechslung sorgt das bunt gemischte Programm des Jahnaischen Hofes täglich ab 15 Uhr.

Die Barockkirche Sankt-Urban wartet Freitag ab 14 Uhr und am Sonnabend ab 16 Uhr mit einem vielfältigen Programm aus Religion, Politik, Geschichte bis hin zu Kinderlesungen auf.

Aus dem Programm Freitag, 17 Uhr: Barbara Handke liest auf dem Marktplatz aus ihrer Erzählung „Sommergäste“. In dieser geraten Hubert und seine Mutter in ihrer Pension in Konflikt, da seine Mutter ihn unter die Haube bringen möchte und diese Idee bei Hubert auf wenig Gegenliebe stößt. Samstag, 12 Uhr: Moderator und Schriftsteller Michael Hametner führt auf dem Marktplatz durch das Programm und liest aus seinem Buch „ Bernhard Heisig und Gudrun Brüne – ein Künstlerpaar über 50 Jahre“ – die Geschichte einer großen Liebe und künstlerischen Partnerschaft. Samstag, 14 Uhr:Poetry-Slammerin und Autorin Franziska Wilhelm liest auf dem Marktplatz aus ihrem Buch „Die schönsten Abgründe des Alltags“. S amstag, 17 Uhr: Die aus Wien angereiste Autorin Gertrude Erbler berichtet am Tuchmachertor an der Frauenkirche über ihre Kindheitserinnerungen aus der durch Krieg geprägten Zeit von 1938 bis 1945 Samstag, 18 Uhr: Ingo Schulze liest im großen Ratssaal aus seinem Roman „Die rechtschaffenen Mörder“. Hier wird die Frage beantwortet, wie ein bücherverliebter Dresdner Antiquar die Wandlung zu einem Monster vollzieht.

Das sind die Corona-Vorschriften zum Literaturfest

Damit dieses Jahr trotz Corona-Pandemie das Fest stattfinden kann, wurde ein Hygienekonzept für die Veranstaltung erarbeitet. Für das gesamte Literaturfest gilt der bekannte Mindestabstand von 1,5 Metern. Durch die Verstreuung der Leseorte wollen die Veranstalter größere Menschenansammlungen vermeiden. Pro Lesebühne haben bis zu 100 Zuhörer die Möglichkeit, auf Bierbänken mit entsprechenden Abstandsmarkierungen Platz zu nehmen. Gaststätten sind für die Einhaltung der Regelungen selber verantwortlich.

Die Organisatoren empfehlen das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung. Dies ist bei Einhaltung der Mindestabstände keine Pflicht. Ist eine Einhaltung der Abstände bei manchen Veranstaltungen jedoch nicht möglich, wird das Tragen einer Maske für die Dauer der Lesung angeordnet. Die Veranstalter halten an sämtlichen Bühnen Masken für die Besucher bereit, die keine eigene dabei haben. Bei Bedarf stellen die Mitarbeiter mobile Desinfektionsmittelspender auf und reinigen regelmäßig sämtliche Oberflächen. Lesungen in geschlossenen Räumen werden während und zwischen den Veranstaltungen gut durchlüftet.

Personen, die Symptome wie Fieber, Halsschmerzen oder Husten zeigen, sind vom Besuch der Veranstaltung ausgeschlossen. Die vollständigen Informationen zu Veranstaltungen, Orten und den Hygieneverordnungen sind unter www.literaturfest-meissen.de zu finden.

Von Tim Krause