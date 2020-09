Radebeul

Zum vierten Mal verkauft der Lions Club Radebeul einen besonderen Adventskalender. Der Erlös aus dem Kalenderverkauf geht vor allem an den Sonnenstrahl e.V., der krebskranke Kinder und ihre Familien betreut. Mit Beratungen und Therapien unterstützt der Verein Sonnenstrahl die Familien in schwierigen Zeiten und bietet ihnen eine Unterkunft.

Dieses sogenannte Elternhaus befindet sich in unmittelbarer Nähe des Dresdner Uniklinikums, wo die betroffenen Kinder behandelt werden. Kunsttherapie im Spielzimmer des Hauses „ Sonnenstrahl“ hilft den Kindern, die Belastungen besser zu verarbeiten und soll weiter ausgebaut werden. Dafür ist der Erlös des Kalenderprojektes bestimmt, heißt es in einer Mitteilung des Lions Clubs Radebeul.

Bis zu 20.000 Euro für den guten Zweck

Organisation, Vertrieb und seine Aktivitäten organisieren die Lions Radebeul ehrenamtlich. Erstmals wird der Kalender in einer Auflage von 1500 Exemplaren gedruckt. Das ist ein Drittel mehr als bisher und verspricht beim kompletten Verkauf einen Erlös von mehr als 20 000 Euro.

Radebeulerin hat den Kunstkalender gestaltet

Das Cover und die Motive, die sich hinter den 24 Kalendertürchen verbergen, hat die Künstlerin Friederike Curling-Aust aus Radebeul gestaltet. „Die Bilder von Friederike Curling-Aust erzählen Geschichten, wie wir sie wohl alle in uns tragen“, bedankt sich Kunsttherapeutin Uta Zimmer vom Sonnenstrahl e.V. Auch die Kinder und Jugendlichen in der Uniklinik, die gegen die Erkrankung kämpften, nach Helfern Ausschau hielten oder einfach Kind oder jung sein möchten, würden solche Geschichten kennen. „Die Geschichten sind so vielgestaltig und für vieles fehlen auch die Worte. Für all das gibt es die Kunsttherapie. Es freut mich sehr, dass die Lions Radebeul unsere Arbeit auf diese schöne Weise unterstützen.“

Der Adventskalender kostet 15 Euro und kann ab dem 1. Oktober unter kalender@lions-radebeul.de bestellt werden. Jeder Kalender dient gleichzeitig als Losnummer für eine große Tombola mit 150 Gewinnen. Weiteren Informationen und Hinweise auf Vorverkaufsstellen im Internet unter www.lions-radebeul.de.

Von Sören Hinze