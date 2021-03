Radebeul

25 000 Euro – das ist die Summe, die der Lions Club Radebeul durch seinen Adventskunstkalender 2020 gesammelt hat. Rund 1500 Adventskalender konnte er im vergangenen Winter für gemeinnützige Zwecke verkaufen – die Hälfte mehr als jeweils in den Vorjahren. Die dadurch gesammelten Spenden kommen nun anderen Vereinen zugute. Am Montag wurden auf dem Weingut Karl Friedrich Aust bei Sonnenstrahlen und guten Fernblick die Spendenschecks überreicht.

„Knete für die Knete“

Ein wesentlicher Anteil geht an den Sonnenstrahl e.V. Dresden. Dieser Verein begleitet krebskranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familie durch die schwere Zeit. Neben Wohnräumen in der Nähe der Uniklinik unterstützt der Sonnenstrahl die Familien mit Gesprächsangeboten und Kunsttherapie. „Kunst ist etwas, das über die Krankheit hinaus geht“, erklärte die Kunsttherapeutin Uta Zimmer bei der Spendenübergabe und fügte hinzu: „Es ist unheimlich wichtig, dass die Kinder spüren, dass sie mehr sind als die Krankheit.“ Der Verein möchte die Spende für die Kunsttherapie verwenden. Sinnbildlich hatte die Therapeutin einen Eimer Knete dabei: Knete für die Knete, erklärte sie. Wozu ihre Sonnenstrahl-Sprecherin Sabine Mutschke hinzufügte, dass mit der 20.000 Euro Spende vom Lions Club nicht nur Knete für die Therapie gekauft werde, sondern auch Personalkosten gedeckt werden.

Eine weitere Spende in Höhe von 1500 Euro erhielt der Kinderzirkus Sanro, der Teil des Deutschen Kinderschutzbundes Radebeul ist. In dem Zirkus engagieren sich sechs ehrenamtliche Trainer, die rund 100 Kindern und Jugendlichen Zirkuskunst beibringen. Das Geld werde für die Anschaffung neuer Geräte und Trikots verwendet, erläuterte Arved Sehnert vom Zirkus Sanro während sein Kollege Phillipp Hahnewald auf Stelzen den Spendenscheck entgegennahm.

Auch die Dresdner Mediclowns erhalten 1500 Euro vom Radebeuler Lions Club. Diese sind normalerweise auf den Kinderkrebsstationen im Einsatz, aber durch die Coronapandemie momentan in ihrer Arbeit eingeschränkt. „Das tut uns sehr weh“, sagte Ute Gilles aus dem Vereinsvorstand. Die Mediclowns halbieren ihre Spende. Eine Hälfte fließt in die Ausbildung und das Training von neuen Clowns. Die andere Hälfte wird der Verein in Videoschnitt und digitale Möglichkeiten investieren. „Damit wir für alles gewappnet sind“, erläuterte Gilles.

Im Spendentopf der Adventskalender-Aktion bleiben noch 2000 Euro übrig. Diese werden auf diverse kleine Projekte aufgeteilt. Welche es werden, muss der Lions Club noch entscheiden. Schon jetzt steht fest, dass die Lions die Aktion fortführen wollen. Damit wäre es in diesem Jahr die fünfte Ausgabe des Adventskunstkalenders. Zudem richtet sich Lions Präsident Henning Schorisch an die Beteiligten: „Ein herzliches Dankeschön an alle Sponsoren, die Verkaufsstellen und an die Käufer sowie die Agentur Augensturm für die Betreuung der Internetseite. Das war großartige Teamarbeit!“

Von Sören Hinze