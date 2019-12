Letzter Arbeitstag für Coswigs Bürgermeister: „Ich trete voller Zuversicht ab“

Coswig

Für Coswigs Oberbürgermeister Frank Neupold (parteilos) stehen die letzten Tage als Stadtoberhaupt an. Elf Jahre lang hat er die Geschicke der Elbestadt gelenkt. Bevor er zu Beginn des neuen Jahres die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Thomas Schubert (parteilos) übergibt, zieht Neupold im DNN-Interview Bilanz.

Seit 2008 haben Sie die Geschicke der Stadt Coswig gelenkt. Wie lautet Ihr Fazit?

Frank Neupold: Es ist nicht ganz einfach, so erlebnisreiche elf Jahre kurz zusammenzufassen. Ich bin zufrieden. Und das ist vielleicht auch das Beste, was man über so einen Lebensabschnitt sagen kann.

Es war die richtige Entscheidung für mich, dass ich 2008 zur Wahl angetreten bin, und ich hatte gute Unterstützer, vor allem ganz prima Kollegen. Auf sie konnte ich mich ausnahmslos immer verlassen. Wir haben unzählige kleine und eine Reihe großer Erfolge erzielt, und das sieht man unserer Stadt an.

Und die Weichen für die Zukunft sind gestellt. Persönlich freue ich mich, dass mein langjähriger Stellvertreter und Ratgeber, Thomas Schubert, meine Arbeit nun fortführen wird. Die Verantwortung für Coswig liegt damit in den richtigen Händen. Ich trete also voller Zuversicht ab. Das ist ein gutes Gefühl.

An welche Momente Ihrer Amtszeit erinnern Sie sich besonders gern?

Schöne Momente waren die großen Feierlichkeiten wie 2014 die 1000-Jahr-Feier von Brockwitz oder das Sächsische Landeserntedankfest im vorigen Jahr. Auch die Ausrichtung des Sächsischen Wandertages ist mir in guter Erinnerung geblieben.

Coswig ist ab 2020 schuldenfrei

Auf die Realisierung welcher Projekte sind Sie besonders stolz?

Als Erfolge fallen in meine Amtszeit die Erweiterung des Gymnasiums, das Bildungszentrum West, der Lärmschutz an der Berliner Bahnstrecke, die millionenschwere Sanierung und Neuerschließung des EWS-Geländes sowie, dass eine Lösung für den Flutschutz der Niederseite in Brockwitz gefunden wurde. Die Häuser dort können angehoben werden, nachdem sich die Finanzierung durch die Fördermittelzusage des Bundestages von zehn Millionen Euro sehr positiv gestaltet. Das sind Dinge, die einen stolz machen. Schöne Momente sind aber auch die großen und kleinen Feste.

Sie übergeben Ihrem Nachfolger eine gut aufgestellte Stadt?

Das kann man so sagen. Die Stadt hat sich gut entwickelt. Wir haben in den zurückliegenden elf Jahren von einer guten Wirtschaftskonjunktur profitiert. Dies führt dazu, dass wir zum 31. Dezember unseren letzten Beitrag zur Entschuldung der Stadt leisten werden. Coswig ist dann schuldenfrei. Die Stadt ist somit gewappnet für schwierige Zeiten, falls sie einmal kommen sollten. Sie lassen sich besser meistern, wenn kein riesiger Schuldenberg auf einem lastet.

Gibt es Vorhaben, die Sie noch gern erledigt hätten?

Als ich 2008 als OB angefangen habe, übergab mir mein Vorgänger, Michael Reichenbach, eine Mappe mit bis zu 30 Projekten, die zu erledigen waren. Davon sind im Wesentlichen noch drei große Projekte übrig geblieben, die auf eine Lösung warten. Hierbei handelt es sich um zwei Ruinen – die alte Lederfabrik und die Brandruine an der Cliebener Straße. Diese Schandflecken zu beseitigen, hätte ich gern noch geschafft, ist mir aber nicht vergönnt gewesen. Die Stadt ist nicht der Eigentümer dieser beiden Grundstücke.

Ein weiteres Überbleibsel ist das Areal der ehemaligen Cowaplast. Das Gelände wird ab nächstes Jahr saniert. Alles, was noch darauf steht und herumdümpelt, wird abgerissen und die Fläche für neue Gewerbeansiedlungen bereitgestellt – so wie in der EWS.

Eine Sternstunde der Demokratie und Menschlichkeit

Gibt es Momente, an die Sie sich nicht so gern erinnern beziehungsweise von denen Sie keine Wiederholung sehen wollen?

Das war natürlich die Hochwasserkatastrophe 2013, als wir nach 2002 ein zweites Mal durch die Elbe stark gebeutelt wurden. Die Hochwasserschäden sind bewältigt. Es stehen 2020 nur noch Restarbeiten in der Pumpstation in Kötitz an. Danach ist das Thema Flutsanierung erledigt.

Ein schwieriger Moment war auch die Flüchtlingskrise im Jahr 2015. Wir wussten nicht, wie viele Menschen kommen überhaupt. Wir standen vor dem Problem und der Herausforderung ihrer Unterbringung. Wir waren schon froh, als der Zustrom weniger wurde und das Thema nicht mehr so akut war. Es war keine einfache Situation, aber auch eine Sternstunde der Demokratie und Menschlichkeit. Denn wir haben Menschen aus Kriegsgebieten aufgenommen, die wirklich Hilfe benötigten. Und wir haben die Krise bewältigt, nicht zuletzt durch die zahlreichen Helfer.

Welchen Rat geben Sie Ihrem Amtsnachfolger mit?

Man sollte immer seinen Humor behalten, egal wie schwierig die Arbeit werden kann. Was ich meinem Nachfolger noch mit auf den Weg geben werde, ist, auf einen wohl sortierten Terminkalender zu achten. Man muss schon aufpassen, dass man nicht mit Aufgaben überschüttet wird und keine Zeit mehr für Familie und Freizeit bleibt. Erholungsphasen benötigt auch ein Oberbürgermeister.

Welche Pläne haben Sie für Ihren Ruhestand beziehungsweise auf was freuen Sie sich besonders, für das bislang wenig Zeit blieb?

Oft hätte ich mir mehr Zeit für meine Familie und private Dinge gewünscht. Nun werde ich mir diese Zeit endlich nehmen können. Ich freue mich darauf, mehr mit Familie und Freunden zusammen sein zu können. Es ist bekannt, dass ich Hobbywinzer bin. Künftig werde ich mehr Zeit und Kraft in meinen Weinberg stecken. Und natürlich auch ein bisschen Urlaub machen, so ist eine ganz entspannte Flusskreuzfahrt mit meiner Frau geplant

