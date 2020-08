IP Coswig hat mit Fraunhofer Dresden einen „Robo-Operator“ entwickelt, der für fehlende Facharbeiter einspringt und kurzfristig Automatisierungslücken in Industriebetrieben schließt.

Geschäftsführer Ralf Hock von der Industrie-Partner GmbH (IP) aus Coswig führt in den Universellen Werken Dresden den neuen „Robo-Operator" vor, den IP gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut IWU Dresden entwickelt hat. Die Roboterzelle dockt sich an Maschinen an, die sonst von Menschen bedient werden, und übernimmt vorübergehend vollautomatisiert deren Arbeit. Quelle: Heiko Weckbrodt