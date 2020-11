Coswig

Es ist ein unscheinbares Produkt, doch jeder begegnet ihm fast täglich: sogenannte Clips aus Metall oder Kunststoff. Die CT Cliptechnik Deutschland GmbH produziert sie. Der unscheinbare Metallverschluss wird verwendet, um beispielsweise Würste oder Fleischwaren zu verschließen.

Zudem stellt das Unternehmen Clipmaschinen für wiederverschließbare Clips, Twister und Beutelöffner her. Bisheriger Standort der Firma ist in Meißen. Doch das soll sich bald ändern, denn das Unternehmen strebt an, nach Coswig umzuziehen, und zwar in den Ortsteil Sörnewitz.

Umzug auf Fläche von Elektrowärme Sörnewitz

Eine Teilfläche im Gewerbegebiet der ehemaligen Elektrowärme Sörnewitz (EWS) wird an die CT Cliptechnik verkauft. Grünes Licht gab dafür der Coswiger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung.

Das Grundstück hat eine Fläche von 12 000 Quadratmetern. Etwa 276 000 Euro muss das Unternehmen dafür zahlen. Der Bodenpreis liegt bei 23 Euro pro Quadratmeter. Dieser Wert orientiert sich an der Bewertung der Wirtschaftsförderung und liege unter dem vom Gutachterausschuss ermittelten Bodenrichtwert von 25 Euro. Doch dieser Preis sei nicht erzielbar, heißt es aus der Verwaltung. Dem Beschluss zum Verkauf stimmte der Coswiger Stadtrat einstimmig zu. Die Verkaufssumme fließt in die städtischen Einnahmen.

Cliptechnik investiert 2,5 Millionen Euro

Am neuen Standort des Unternehmens CT Cliptechnik sollen Verwaltung, Technik und Auslieferung zusammengefasst werden. Mehrere Standorte werden also zu einem. Dort sollen dann auch Maschinen gefertigt und Verbrauchsmaterialien wie die kleinen Verschlussbügel hergestellt werden. Das Unternehmen will 2,5 Millionen Euro in den Standort investieren. Es sollen vier bis fünf weitere Arbeitsplätze im Unternehmen entstehen, ist der Stadtratsvorlage zu entnehmen.

Doch zunächst muss der Kaufvertrag unterzeichnet werden. Erst dann werden die nächsten Schritte im Ortsteil Neusörnewitz auf dem Gelände der ehemaligen EWS angegangen. Da das Grundstück im Besitz von Coswig ist, aber die Fläche auf dem Territorium der Gemeinde Weinböhla liegt, müsste sich wohl noch über das korrekte „made in ...“ geeinigt werden.

Von Sören Hinze