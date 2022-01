Pirna

Seit Monaten wird die Einführung der Impfpflicht für Berufe im Gesundheitswesen im Kampf gegen das Coronavirus heftig diskutiert. Befürworter wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plädieren trotz bislang eher milder Krankheitsverläufen der Omikron-Virusvariante weiterhin für die Impfpflicht. Eine Ansteckung schütze nicht ausreichend vor neuen Virus-Mutationen. Kritiker aus den Pflegeberufen zweifeln allerdings an der Umsetzbarkeit der Impfpflicht.

Im Dezember hatte der Bundestag zumindest eine Teil-Impfpflicht im neuen Infektionsschutzgesetz beschlossen. Demnach soll ab dem 15. März eine Impfpflicht für das Personal in Gesundheits-, Pflege- und Betreuungseinrichtungen gelten. Die Träger sollen ab da den Immunitäts-Status ihrer Beschäftigten dem Gesundheitsamt melden.

Laut Lebenshilfe-Geschäftsführer Burkhart Preuß droht fast jedem dritten Beschäftigten im Pflegebereich Berufsverbot. Ausfälle, die seinen Worten zufolge nicht ausgeglichen werden können. Quelle: Lebenshilfe Pirna-Sebnitz-Freital e.V.

Vereine wie die Lebenshilfe Pirna-Sebnitz-Freital sorgen sich deshalb um ihre Zukunft. Für den freien Träger, der im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 25 Einrichtungen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung sowie für Kinder und Jugendliche betreibt, wäre die Impfpflicht in ihrer jetzigen Form eine Katastrophe. „Im schlimmsten Fall könnten wir dann den Betrieb einzelner Einrichtungen nicht mehr aufrechterhalten“, warnt der Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe Ralf Thiele. „Einen Personalpuffer gibt es nicht, das macht uns große Sorgen.“

Aktuell beschäftigt der sächsische Verein nach eigenen Angaben 307 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Region. Von ihnen sind 234 von der im März angekündigten Impfpflicht betroffen. Stand jetzt seien bisher 54 Prozent der Belegschaft vollständig gegen Covid-19 geimpft, 15 Prozent seien genesen. Somit wäre fast jeder dritte Mitarbeiter derzeit von einem Beschäftigungsverbot in seinem Beruf betroffen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausfälle, die laut Geschäftsführer Burkart Preuß definitiv nicht auszugleichen wären. „Man muss ganz klar sagen, dass jede einzelne Kraft eine hohe Bedeutung hat, auf die nicht verzichtet werden kann“, sagt Preuß. Im Moment fehle dem Lebenshilfe-Geschäftsführer die Planungssicherheit. Über 1 250 Menschen mit und ohne Behinderung betreut die Lebenshilfe momentan in Sachsen. Er wisse nicht, wie es im März weitergehe und wer von seinen Mitarbeitern noch zur Verfügung stehen werde.

Warnung vor Chaos im Gesundheitswesen

Um vor dem drohenden Chaos im Gesundheitswesen zu warnen, wandte sich der Verein bereits am vergangenen Mittwoch in einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit. Für Ralf Thiele sei es das Wichtigste, „Schaden von den Menschen abzuwenden, die wir betreuen sowie von unseren wertgeschätzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Grundsätzlich seien sich Vorstand und Geschäftsführung beim Thema Impfen einig. Jeder, der sich immunisieren lassen kann, sollte dies auch tun, um die Pandemie einzudämmen und Risikogruppen zu schützen. „Wir wissen aber auch, dass wir nur die Rahmenbedingungen schaffen können“, so Ralf Thiele weiter. „Das heißt, wir können argumentieren und versuchen zu überzeugen. Aber wir können niemanden zwangsverpflichten“, resümierte der Vereinschef. Für ihn sei es auch eine Frage der Fairness. Alle Kollegen würden sich täglich testen und in voller Schutzmontur Überstunden leisten, ohne auf das Geld oder die Zeit zu schauen.

Ob und in welcher Form die Impfpflicht umgesetzt wird, will der Bundestag in einer Orientierungsdebatte am kommenden Mittwoch in Berlin beraten. Bis dahin bleibt die Ungewissheit, wie es für Vereine wie die Lebenshilfe Pirna-Sebnitz-Freital im März weitergehen wird.

Von Tim Krause