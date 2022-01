Leben Wölfe jetzt auch bei Moritzburg?

Moritzburg

Aus dem Raum Moritzburg sind der Fachstelle Wolf beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie wieder zwei Wolfssichtungen gemeldet worden. Das bestätigte die Behörde auf Anfrage. Am 2. Januar gingen beide Meldungen unabhängig voneinander online ein. Fotos liegen der Behörde keine vor. In einem Fall soll ein Tier am Sonntag gegen 11 Uhr den Sternweg zügig aus Richtung Neuer Anbau überquert haben und dann in eine Rückegasse der Forstwirtschaft gelaufen sein. Nur 65 Minuten später will eine andere Person einen Wolf nördlich des Unteren Altenteichs gesehen haben – also in unmittelbarer Nähe. Das Tier sei in Höhe des Pfaffenbergs den sogenannten X-Weg Richtung Hämmerchen gelaufen. Eine Familie mit Kindern habe dort unweit im Dickicht eines Seitenweges lärmend gespielt und mutmaßlich den Wolf aufgeschreckt, will der Meldende beobachtet haben.

Unklar, ob Wölfe dauerhaft heimisch sind

Die Fachstelle Wolf führt das Gebiet weiterhin unter „Status unklar“. Das bedeutet, es ist trotz wiederholter Meldungen nicht gesichert, dass Wölfe im Moritzburger Forst dauerhaft heimisch geworden sind. Häufen sich Meldungen, würden Monitoringexkursionen durchgeführt, hieß es. „Diese Exkursionen dienen dazu, Hinweise wie Losung oder Spuren zu finden“, so eine Sprecherin des Landesamtes. „Im Winter bei Schnee sind solche Exkursionen erfolgversprechender. Mit etwas Glück findet man frische Losungen oder frischen Urin und kann Genetikproben nehmen.“

Sichtungen, aber keine Nutztierschäden

2021 gingen den Angaben zufolge im sächsischen Wolfsmonitoring aus dem Raum Moritzburg/Weinböhla insgesamt zehn Sichtungsmeldungen ein. Alle diese Meldungen seien als „unbestätigte Hinweise“ bewertet. „Einen Nachweis gab es in Form eines Fotofallenbildes von einem jungen Wolf am 25. April 2021 aus dem Waldgebiet bei Bärwalde.“ Im vergangenen Jahr seien der Fachstelle Wolf keine Nutztierschäden aus der Region um den Moritzburger Forst gemeldet worden, hieß es auf Nachfrage. Landwirte berichteten lediglich von unruhigen Rindern und ei­nem angefressenen Rehkadaver auf einer Weide sowie wiederholten Wolfssichtungen bei Niederau.

Von DNN