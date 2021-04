Lauenstein: Warum der Marktplatz schief ist und der Brunnen einen Falkner zeigt

Altenberg

Was Weihnachts- oder Maibäume angeht, so gibt es eigentlich vier Arten, sie aufzustellen: a): schief; b): bisschen schief; c): wenn man den Kopf schief hält, geht’s eigentlich; und d): das muss so!

Richtig problematisch in Sachen Schieflage wird es, wenn man Lauenstein im Osterzgebirge besucht, denn dessen Zentrum, der Marktplatz, ist schräg. Als der Ort gegründet wurde – 1340 wird erstmalig ein „stetychein“ Lauenstein erwähnt – musste man mit dem vorliebnehmen, was an Platz da war. Und das Stadtsäckel gab es auch nie her, das Gelände des Marktplatzes einzuebnen. Auf diesem abfallenden Marktplatz steht – allerdings erst seit 1913 – das Wahrzeichen der Stadt: der Falknerbrunnen. Er ist der „Ersatz“ für einen Wasserbottich der hölzernen Röhrwasserleitung aus dem Jahr 1606.

Ab 1494 eine Stadt, heute ein Ortsteil

Wie auf einer Text-/Bildtafel in Lauenstein mit Informationen zum Marktplatz zu lesen ist, erhielt Lauenstein von der holden Obrigkeit 1374 die Marktgerechtigkeit und 1494 dann das volle Stadtrecht. Um 1340 bestanden hier drei Eisenhammerwerke, deren Produkte durch ihre gute Qualität sehr gesucht waren. Auf die Bedeutung des Bergbaus weisen auch Reliefdarstellungen am Schlossportal hin. Eine schon früh begründete Schützengilde erhielt 1496 ihre Satzung und war der Stadt wiederholt von Nutzen.

Vermerkt ist auf der Tafel auch, dass die Bevölkerungsentwicklung durch den Zinnbergbau begünstigt wurde. Für das Jahr 1300 werden rund 300 Einwohner geschätzt, für das Jahr 1550 steht eine ziemlich exakte Zahl auf der Tafel, nämlich 539. Im Jahr der Reichsgründung 1871 sind 807 Einwohner vermerkt, 1496 wurden 1286 gezählt, was wohl ein bisschen auch der Flucht und Vertreibung der Sudetendeutschen geschuldet gewesen sein dürfte. Heute ist man wieder auf rund 540 Bewohner geschrumpft – und der Ort ist ein Stadtteil von Altenberg.

Die Bäckerei und ihre Nebenhäuser, teils mit Sitznischenportalen, gelten als die ältesten erhaltenen Bürgerhäuser Lauensteins. Sie stammen aus dem 17. Jahrhundert. Von den alten traditionellen Fachwerk-Obergeschossen hat sich nur wenig erhalten. Insgesamt stellen die Lauensteiner Häuser, denen man trotz der Schieflage des Marktplatzes keine Hanglage bescheinigen kann, weitgehend bauliche Mischungen aus Fachwerk, Giebelholz- oder Schieferbeschlag und steinernen Erdgeschossen mit Tür- und Torbögen aus Sandstein dar.

Nach dem Erliegen des Bergbaus Ende des 18. Jahrhunderts brachten vorübergehend Stroh- und Bastflechterei, Spitzenklöppeln, Stuhlbauerei und Spielwarenherstellung einen teils kärglichen, teils besseren Verdienst. Das ehemalige Rathaus musste durch die Stadt 1823 an einen Fleischer verkauft werden, der das Gebäude zum „Gasthof zum Löwen“ umbaute. Vor der Gaststätte stand lange eine Benzin-Zapfsäule, wie vor vielen Gasthöfen in der Frühzeit des Automobilverkehrs. Ein Höhepunkt der Stadtgeschichte war mit Sicherheit auch der Besuch von König Friedrich August III. im Jahre 1905. Ein Foto auf der Texttafel, das im Original zum Bestand des Osterzgebirgsmuseums Schloss Lauenstein gehört, gibt einen guten Eindruck von der Stippvisite des Monarchen. Alle haben sich fein herausgeputzt, Fahnen wehen. Auf dem Brunnen steht noch keine Falknerfigur. Diese gesellte sich wie schon erwähnt erst 1913 zum Brunnen. Das Denkmal erinnert an eine Sage, die sich um eine spektakuläre Kindesentführung durch einen Adler rankt, die der örtliche Falkner mit seinem Jagdfalken glücklicherweise zu verhindern wusste.

Von Christian Ruf