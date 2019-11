Meißen

Der Landkreis Meißen muss einen neuen Landrat suchen. Denn auf Amtsinhaber Arndt Steinbach ( CDU) wartet eine neue Aufgabe. Der 51-Jährige wechselt in die Geschäftsführung des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA) der Ost-Länder. Der Verwaltungsrat des kommunalen Versicherers hat ihn mit 100 Prozent zum Nachfolger von Bernd Kathe gewählt, der Ende nächsten Jahres in Rente geht. Die Entscheidung wurde auf der KSA-Mitgliederversammlung in Erfurt verkündet. Ab 1. Dezember 2020 arbeitet Steinbach in Berlin.

Für die rund 200 000 Einwohner des Landkreises Meißen bedeutet dies, dass sie noch vor der nächsten regulären Landratswahl im Jahr 2022 an die Wahlurne gerufen werden. Ein Termin steht noch nicht fest. Laut Sächsischer Landkreisordnung muss die Wahl eines Kreischefs jedoch „spätestens sechs Monate nach Freiwerden der Stelle“ erfolgen.

Von DNN