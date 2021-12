Landkreis Sächsische Schweiz sucht ehrenamtliche Corona-Helfer

Pirna

Eine Plattform für ehrenamtliche Corona-Helfer hat der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge organisiert. Darüber können sich Freiwillige melden, die im Kampf gegen die Pandemie unterstützen möchten. An dem Projekt haben auch die Bürgerstiftung Dresden und der Aktion Zivilcourage e. V. mitgewirkt.

Bürger aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wollen helfen

„Wir erleben landesweit eine große Nachfrage aus der Bevölkerung“, sagt Landrat Michael Geisler. Ihm zufolge melden sich Bürger auf verschiedenem Wege und bieten ihre Unterstützung an. „Wir wollen dieses Engagement bündeln und dafür sorgen, dass jeder, der anpacken will, auch an der richtigen Stelle ankommen kann“, sagt Geisler.

Freiwillige können sich über die Website soe.ehrensache.jetzt anmelden und ihre Wünsche und Verfügbarkeiten angeben. Das funktioniert aber auch anders herum: Institutionen, Vereine und andere Einrichtungen auf der Suche nach ehrenamtlichem Engagement können ebenfalls ihren jeweiligen Bedarf und ihre Einsatzstellen auf der Plattform mitteilen.

Gesucht wird etwa in Pflegeeinrichtungen, Einkaufshilfen mit einem großen Auto sowie zu Fuß oder mit dem Fahrrad und Impfbegleiter für beeinträchtigte Menschen. Eine andere Möglichkeit: Wer Interesse daran hat, kann beispielsweise auch Hunde ausführen. Daneben sind aktuell Menschen gefragt, die Kurierfahrten übernehmen oder für andere in die Apotheke gehen.

„Der Bedarf ist groß, aber auch die Bereitschaft unserer Bürger, zu helfen“, sagt der Landrat. „Die große Resonanz, die wir bisher erfahren haben, gibt mir Mut und Hoffnung, dass diese Plattform ein Erfolg werden wird.“

Von Sabrina Lösch