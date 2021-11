Pirna

Die Inzidenz des Landkreises Sächsische Schweiz – Osterzgebirge ist am Sonntag auf einen Rekordwert geklettert. Das Robert Koch-Institut meldete 865,1 – so viele von 100.000 Einwohnern haben sich in den letzten sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert.

Damit weist der Landkreis südlich von Dresden nicht nur im Freistaat Sachsen, sondern bundesweit den höchsten Inzidenzwert auf. Es folgen Mühldorf a.Inn (Bayern) mit 752 und Sonneberg (Thüringen) mit 739,8.

Die Inzidenz des Landkreises ist in den letzten Tagen geradezu sprunghaft angestiegen, lag am Vortag noch bei 730,6 und in der Vorwoche bei 453,2. Selbst der Spitzenwert aus dem vergangenen Dezember wurde getoppt: Am 25. Dezember 2020 lag die Inzidenz bei 628,3. Bereits Ende Oktober war daher der Verwaltungsstab wieder eingesetzt worden.

Stand Samstag standen in den Krankenhäusern im Kreis noch ein Intensivbett und fünf Normalbetten für Coronapatienten zur Verfügung. Aktuell gibt es 3180 aktive bekannte Infektionen, die meisten in den Städten Freital (454), Pirna (341) und Dippoldiswalde (262). Keine Gemeinde und keine Stadt ist frei von Coronafällen. Die wenigsten Infizierten melden Stand Samstag Kurort Rathen (4), Rathmannsdorf (6) und Rosenthal-Bielatal (9).

