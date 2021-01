Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge verfehlt zum Start geplante Impfquote

Pirna

Zum Impfstart im bisher einzigen Impfzentrum im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Pirna sind am Tag der Inbetriebnahme 66 Personen gegen das Coronavirus geimpft worden. Das teilte die Leitung der vom Deutschen Roten Kreuz ( DRK) Kreisverband Pirna betriebenen Einrichtung am Abend auf Anfrage mit.

Den Angaben zufolge hat das an das Zentrum angegliederte mobile Impfteam der Johanniter Unfallhilfe zudem am Montag weitere 45 Impfdosen verimpft. Damit wurden zum Start 111 Personen geimpft. Ziel sei gewesen, zunächst bis zu 180 Impfungen täglich zu realisieren. Das soll noch diese Woche erreicht werden.

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat derzeit bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner mit 539 den höchsten Wert im Freistaat Sachsen. Das Pirnaer Impfzentrum soll laut DRK unter der Woche von 7 bis 19 Uhr geöffnet sein. Am Wochenende sind Öffnungszeiten von 9 bis 17 Uhr geplant. Die aktuell Geimpften bekamen sofort den Termin für ihre Zweitimpfung.

Termine sind ausschließlich telefonisch oder online über sachsen.impfterminvergabe.de zu vereinbaren. Obwohl die Ansteckungszahlen in Sachsen derzeit bundesweit am höchsten sind, fällt der Freistaat im deutschen Vergleich mit einer bislang sehr niedrigen Impfquote auf.

Von Daniel Förster