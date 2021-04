Radeburg

In Radeburg wurde am Mittwoch ein neues Löschfahrzeug eingeweiht. Das alte Feuerwehrfahrzeug stammte aus den Neunzigern und wurde ausgemustert, da es technisch verschlissen war. Bei der festlichen Präsentation nahm neben Bürgermeisterin Michaela Ritter (parteilos) und der Ortsfeuerwehr auch Bundespolitiker Thomas de Maizière (CDU) teil. Die Kosten für die Neuanschaffung hat der Bund übernommen.

K-Zug jetzt komplett neu

Das neue Fahrzeug ist Teil des Katastrophenschutz-Zuges (K-Zug) des Landkreises Meißen, erklärte Ortsfeuerwehrleiter Henryk Wutke. Dieser K-Zug besteht aus einem Schlauch- und Einsatzleitwagen sowie zwei Löschfahrzeugen. In den vergangenen Jahren wurden alle vier Fahrzeuge durch neue ersetzt. Nun ist der K-Zug auf dem neuesten Stand.

„Der neue Löschwagen hat einen 1000-Liter-Wassertank, Schlauch für knapp zwei Kilometer und ist für die lange Wegstrecke gedacht“, erläutert Wutke. Bei einem Waldbrand zum Beispiel diene das Fahrzeug dazu, die Distanz zwischen Löschwasserquelle und Brandherd zu überbrücken.

Es ist mit einer dreiteiligen Schiebeleiter ausgestattet, die auf rund zwölf Meter ausgefahren werden kann. Zur Ausrüstung gehören auch eine vierteilige Steckleiter mit einer Rettungshöhe von rund zehn Metern sowie Brecheisen und Äxte. Außerdem besitzt das Fahrzeug einen separaten, faltbaren Wassertank. „In Prinzip ist es ein großer Pool, der 5000 Liter Löschwasser fassen kann“, erläutert Wutke. Unter der Haube des Dieselfahrzeugs, das etwa 13 Tonnen wiegt und Platz für neun Feuerwehrleute bietet, schlummern 270 Pferdestärken. Gekostet hat es ungefähr eine Viertelmillion Euro.

Gelder aus dem Zivilschutz

„Eigentlich darf der Bund nur da Geld geben, wo er zuständig ist“, sagte der ehemalige Innenminister de Maizière bei der Einweihung. Für die Feuerwehren sind die Städte und Kommunen zuständig. Um den Ländern und Landkreisen trotzdem finanziell unter zu Arme greifen, nutzt der Bund eine Lücke, erklärte er. Die Mittel fließen auf Grundlage des Zivilschutzes, für den der Bund zuständig ist. „Daher müsste eigentlich auf dem neuen Fahrzeug Zivilschutz stehen“, scherzte der Bundestagsabgeordnete. Als Mandatsträger für den Wahlkreis Meißen hat er sich für die Finanzierung des Fahrzeugs im Bundestag eingesetzt.

„Das Fahrzeug wird gebraucht und wir freuen uns, dass wir unser Gerätehaus wieder gefüllt haben“, sagte Radeburgs Bürgermeisterin Ritter. Strategisch ist das neue Fahrzeug gut in Radeburg positioniert. Von dort kann es zügig zu Einsätzen gelangen, denn die Stadt liegt direkt an der A 13. Im Sommer werden die Feuerwehrleute wohl auch oft zu Waldbränden ausrücken. „Die Anzahl der Waldbrände hat in den letzten drei Jahren zugenommen“, bestätigt Ortsfeuerwehrleiter Henryk Wutke. Grund dafür sind Hitze und anhaltende Trockenheit. Doch nicht nur für Einsätze des Landkreises ist das Fahrzeug bestimmt. „Wir freuen uns, dass wir das neue Fahrzeug auch für die tagtägliche Gefahrenabwehr in den Kommunen einsetzen dürfen“, dankte Kreisbrandmeister Ingo Nestler.

Von Sören Hinze