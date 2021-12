Meißen

Die Kliniken sind unterbesetzt und überlastet, reihenweise schließen Schulen wegen Corona-Ausbrüchen und das Gesundheitsamt kommt mit der Kontakterfassung nicht mehr hinterher. Kurzum: Meißen hat ein Problem mit der Bewältigung der Pandemie. Tagelang war der Landkreis mit einer Inzidenz von bis zu knapp 3000 bundesweiter Corona-Hotspot. Die Zahlen sinken zwar allmählich, trotzdem bleibt Meißen im deutschen Vergleich weiter im vorderen Bereich. Der Landkreis reagiert darauf nun mit einer neuen Allgemeinverfügung: Die verbietet Alkohol auf öffentlichen Plätzen. Die Regelung gilt seit Donnerstag und bleibt vorerst bis zum 9. Januar bestehen.

Ausschenken erlaubt, trinken verboten

Alkohol ist demnach weder auf öffentlichen Straßen, Plätzen, Parkplätzen und an Haltestellen noch auf Sport- oder Spielflächen erlaubt. Tabu sind auch Park- und Grünanlagen in Städten und Gemeinden, Tankstellen und deren Umgebung sowie Bahnhofsgebäude und Geschäfte im Groß- und Einzelhandel. Das Alkoholverbot gilt ebenfalls in der Nähe von Restaurants. Was aber nicht verboten ist: Alkoholische Getränke ausschenken. Die müssen Gastronomen und Wirte allerdings in den eben angeführten Orten in verschlossene To-go-Becher füllen. Verstoße gegen die Allgemeinverfügung stuft das Landratsamt als Ordnungswidrigkeit ein.

Die alkoholfreien Zonen habe man danach ausgewählt, wo sich erfahrungsgemäß Menschen auf engem Raum begegnen. Auch spontane Treffen will das Landratsamt vermeiden. Der Landkreis Meißen sei nicht nur berechtigt, sondern „auch verpflichtet, ein umfassendes oder auf bestimmte Zeit beschränktes Verbot der Alkoholausgabe oder des Alkoholkonsums“ zu erlassen, heißt es in der Allgemeinverfügung. Ziel der Maßnahme: die exponentielle Ausbreitung des Coronavirus stoppen. „Das pandemische Geschehen ist weiterhin auf sehr hohem Niveau“, heißt es weiter in der Verfügung. Hinzu komme die zunehmende Gefahr durch die neue Virusvariante Omikron.

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Robert Koch-Instituts (RKI) im Landkreis Meißen lag am Mittwoch bei 1084,6. Eine Woche zuvor, am 8. Dezember, lag sie noch bei 2897,6 – der bisherige Rekordwert. Das ist ein Rückgang von rund 63 Prozent binnen einer Woche. Aber wie kann das sein?

Noch Anfang Dezember lag die Inzidenz in Meißen bei 1030,5. Ab diesem Zeitpunkt stieg dieser Wert alle paar Tage sprunghaft an, bis er vergangenen Mittwoch seinen Höhepunkt erreichte. Ebenso rasant ist die Coronakurve seitdem wieder abgeflacht. Das lag vor allem daran, dass das Gesundheitsamt Meißen nicht mehr alle Infektionen nachverfolgen konnte. Es waren schlichtweg zu viele. Rund eine Woche hatten die Mitarbeiter damit verbracht, Infizierte und Kontaktpersonen nachzuerfassen.

Rekordwert in Meißen vergangene Woche war Ausreißer

Während dieser Zeit stieg die Inzidenz im Kreis Meißen daher kurzzeitig sprunghaft an. Die Aufarbeitung war am vergangenen Mittwoch beendet – zum Höhepunkt der Corona-Inzidenz. Somit ist der hohe Wert von 2897,6 am 8. Dezember als Ausreißer zu betrachten. Die Nacherfassung sei mithilfe einer technischen Systemumstellung gelungen, wie eine Sprecherin des Landratsamtes Meißen mitteilte. „Die täglichen Zuwachszahlen in den kommenden Tagen spiegeln dann auch die aktuelle Coronasituation im Landkreis wider“, hieß es in der Mitteilung am vergangenen Mittwoch.

Das bestätigte auch das Gesundheitsamt im Krisenstab einen Tag später. „Über 500 neue Fälle sind zwar nach wie vor hoch, aber ein leichter Rückgang ist zu beobachten“, sagte Gesundheitsamtsleiterin Simone Bertuleit. Die meisten Fälle sind in den Altersgruppen der 15- bis 34-Jährigen sowie der 35- bis 59-Jährigen zu erkennen. Auch bei den über 80-Jährigen nehmen die Infektionen zu.

Trotz sinkender Coronazahlen bleibt die Lage in den Kliniken weiter angespannt, bestätigte der Vorstand der Elblandkliniken, Rainer Zugehör. Derzeit befinden sich 194 Covid-19-Erkrankte in den Kliniken. Davon sind rund 85 Prozent ungeimpft. 31 Personen müssen auf der Intensivstation behandelt werden, davon 29 ungeimpft. Das Landratsamt meldet zudem vier weitere Todesopfer. Damit beläuft sich die Zahl der Verstorbenen auf insgesamt 770.

Von Sabrina Lösch