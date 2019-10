Radebeul

Bis zum Sonntag laden die Landesbühnen Sachsen zu Herbstferienspielen in das Radebeuler Stammhaus ein. Dort können Ferienkinder Theaterluft schnuppern. Geboten wird eine Kombination aus Theater schauen und selber machen. Dabei lädt das Landestheater zu Führungen durch die Räume in Radebeul-Mitte, zeigt Vorstellungen der Figurentheatersparte auf der Studiobühne und bietet außerdem Workshops an, bei denen Kinder die Möglichkeit hab, sich selbst einmal beim Theaterspielen, Tanzen oder Singen auszuprobieren.

Das Programm beginnt von Mittwoch bis Freitag jeweils mit einer Theaterführung für Kinder im Alter ab vier Jahre. Am Mittwoch und Donnerstag wird im Anschluss jeweils ab 10 Uhr die Kinderoperette „Der Frosch muss weg“ für Zuseher im Alter ab fünf Jahre aufgeführt. Ab 11.30 Uhr folgt an beiden Tagen die Werkstatt „Was die Stimme alles kann“ für Kinder von sieben bis zwölf Jahre. Dabei wird unter anderem erklärt, wie Gesang entsteht. Ein Workshop wird nicht angeboten.

Am Freitag folgt auf die Theaterführung ab 10 Uhr das komische Figurenspiel „Ich und du“ für Kinder ab vier Jahre. Am Sonntag gibt es weder Führung noch Workshop. Dafür können Kinder ab 11 Uhr zwischen zwei Stücken wählen. Auf der Hauptbühne ist „Der gestiefelte Kater“ für Kinder im Alter ab fünf Jahre zu sehen, auf der Studiobühne erneut „Ich und du“. Karten kosten für Kinder pro Tag acht Euro.

